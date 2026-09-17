Παρέθεσε γεύμα στους δημοσιογράφους ο Λιόλιος μετά τη συνέντευξη

Μετά τη χθεσινή συνέντευξη, ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Ευάγγελος Λιόλιος, παρέθεσε γεύμα στους δημοσιογράφους στο εστιατόριο «Ψάριστον».

Όπως αναφέρει το ieidiseis.gr, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας βρέθηκε μαζί με τους εκπροσώπους του Τύπου σε γειτονική ψαροταβέρνα, στο πλαίσιο ενός γεύματος εργασίας.

Το «παρών» έδωσε επίσης ο αντιπρόεδρος και γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας, Ντίνος Σβερκούνος.