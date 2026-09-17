Παρέθεσε γεύμα στους δημοσιογράφους ο Λιόλιος μετά τη συνέντευξη

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας βρέθηκε μαζί με τους εκπροσώπους του Τύπου σε ψαροταβέρνα.

Παρέθεσε γεύμα στους δημοσιογράφους ο Λιόλιος μετά τη συνέντευξη
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Μετά τη χθεσινή συνέντευξη, ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Ευάγγελος Λιόλιος, παρέθεσε γεύμα στους δημοσιογράφους στο εστιατόριο «Ψάριστον».

Όπως αναφέρει το ieidiseis.gr, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας βρέθηκε μαζί με τους εκπροσώπους του Τύπου σε γειτονική ψαροταβέρνα, στο πλαίσιο ενός γεύματος εργασίας.

Το «παρών» έδωσε επίσης ο αντιπρόεδρος και γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας, Ντίνος Σβερκούνος.

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