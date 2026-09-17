Η Ευρώπη παίζει μπάσκετ με τέσσερις ελληνικές ομάδες στο παρκέ!

Ευτυχώς, δεν μένουν πολλές μέρες για τα πρώτα τζάμπολ σε EuroLeague και EuroCup, όποτε τα παρκέ των ευρωπαϊκών γηπέδων θα υποδεχτούν ξανά μεγάλες ομάδες, ανάμεσά τους και ούτε μία ούτε δύο αλλά τέσσερις ελληνικές. Παναθηναϊκός AKTOR, Ολυμπιακός, Άρης και ΠΑΟΚ ετοιμάζονται για τους πρώτους αγώνες με το βλέμμα τους, ας είμαστε ειλικρινείς, στον... Μάιο.

Τα ελληνικά αστέρια επιστρέφουν στη EuroLeague

Η EuroLeague ανοίγει την αυλαία της στις 24 Σεπτεμβρίου, και εμείς συντονιζόμαστε στην πλατφόρμα ΕΟΝ της Nova και τα κανάλια Novasports (πού αλλού;). Και να θέλαμε δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, καθώς για άλλη μια χρονιά οι δύο «αιώνιοι», σταθερά μέσα στις κορυφαίες ομάδες, δίνουν το «παρών» στη μεγαλύτερη μπασκετική διοργάνωση.

Η νέα κανονική περίοδος περιλαμβάνει 38 αγωνιστικές και ένα πρόγραμμα που δεν αφήνει περιθώρια χαλάρωσης. Τα συνεχόμενα ματς θα δοκιμάσουν από νωρίς τις αντοχές και το βάθος του πάγκου κάθε ομάδας. Σε αυτόν τον μπασκετικό μαραθώνιο, κάθε αποτέλεσμα μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για την τελική κατάταξη και το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs.

Η αρχή γίνεται στις 24 Σεπτεμβρίου με τον Παναθηναϊκό AKTOR να υποδέχεται την Παρί, θέλοντας να μπει δυναμικά στη νέα σεζόν μπροστά στο κοινό του. Στις 30 Σεπτεμβρίου ακολουθεί το εντός έδρας ματς με τη Βιλερμπάν και στις 2 Οκτωβρίου παίζει απέναντι στη Μακάμπι.

Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός ξεκινάει με ταξίδι στη Βιτόρια για να αντιμετωπίσει τη Μπασκόνια στις 24 Σεπτεμβρίου. Πέντε ημέρες αργότερα, στις 29 Σεπτεμβρίου, δοκιμάζεται στη Λιθουανία κόντρα στη Ζάλγκιρις Κάουνας, ενώ την 1η Οκτωβρίου ακολουθεί ακόμη μία εκτός έδρας αναμέτρηση, αυτή τη φορά με τη Βίρτους Μπολόνια. Αν μη τι άλλο, η φετινή EuroLeague ξεκινάει δυνατά και για τις δύο ομάδες.

Διπλή ελληνική παρουσία και στο αναβαθμισμένο EuroCup

Ιδιαίτερα ενισχυμένο παρουσιάζεται και το EuroCup, καθώς οι 32 ομάδες που συμμετέχουν φέτος αυξάνουν τον ανταγωνισμό και διευρύνουν τον ευρωπαϊκό χάρτη της διοργάνωσης (τα προηγούμενα χρόνια έπαιζαν μόλις 20). Οι 16 από αυτές θα προχωρήσουν στα playoffs, γεγονός που δίνει σε κάθε αγωνιστική ξεχωριστή βαρύτητα. Και αυτός είναι άλλος ένας καλός λόγος να μην φύγουμε από την ΕΟΝ και τα κανάλια Novasports.

Ο Άρης επιστρέφει στη διοργάνωση για 4η χρονιά για να συνεχίσει την ευρωπαϊκή του παράδοση, αναμένοντας πως η ανανέωσή του θα κινητοποιήσει περισσότερους φιλάθλους. Η πρώτη αποστολή του είναι στη Γαλλία απέναντι στη Λε Μαν, στις 29 Σεπτεμβρίου, ενώ στις 7 Οκτωβρίου υποδέχεται τη Μπούργκος στο Nick Galis Hall.

Ο ΠΑΟΚ, από την άλλη, επιστρέφει στο EuroCup έπειτα από δέκα χρόνια. Η αρχή γίνεται στις 30 Σεπτεμβρίου στο PAOK Sports Arena απέναντι στη Μανρέσα, ενώ στις 6 Οκτωβρίου θα δοκιμαστεί εκτός έδρας απέναντι στη Μπόσνα Σαράγεβο. Μάντεις δεν είμαστε για το πώς θα τα πάνε οι αντίπαλοι του Βορρά, αλλά και μόνο η παρουσία δύο ιστορικών ομάδων της Θεσσαλονίκης (και γενικά της Ελλάδας) θα κάνει πιο ενδιαφέρον για εμάς το EuroCup.

Όλη η μπασκετική δράση στην ΕΟΝ

Σίγουρα θα θέλαμε να βλέπαμε αυτούς τους αγώνες (και όχι μόνο) από κοντά, όπου παίζει η ομάδα που υποστηρίζουμε (όποια και αν είναι αυτή). Έλα που έχουμε δουλειά, υποχρεώσεις και όχι τόσα χρήματα για εκτός έδρας ταξίδια. Έχουμε όμως την πλατφόρμα ΕΟΝ της Nova. Αυτό σημαίνει πως θα μπορούμε να βλέπουμε αποκλειστικά στα κανάλια Novasports όλους τους αγώνες της EuroLeague και του EuroCup από την άνεση του σπιτιού μας (ή όπου είμαστε, τέλος πάντων). Και αυτό δεν το αλλάζουμε με τίποτα.

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