Συνεχίζει ακάθεκτος ο «Μανόλο»: Πέμπτος στην παγκόσμια κατάταξη ο Καραλής

Ο Έλληνας πρωταθλητής ανέβηκε δύο ακόμα θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη, όντας στην καλύτερη φάση της καριέρας του.

Συνεχίζει ακάθεκτος ο «Μανόλο»: Πέμπτος στην παγκόσμια κατάταξη ο Καραλής
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Στην καλύτερη φάση της καριέρας του βρίσκεται ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις.

Ο Έλληνας πρωταθλητής μετά την ολοκλήρωση της φετινής αγωνιστικής σεζόν ανέβηκε δύο ακόμα θέσεις στην Παγκόσμια κατάταξη και πλέον βρίσκεται στην πέμπτη θέση.

Συγκεντρώνοντας κατά μέσο όρο 1.475 βαθμούς, ο Έλληνας πρωταθλητής του άλματος επί κοντώ πέτυχε το συγκεκριμένο επίτευγμα κυρίως μέσα από τέσσερις δεύτερες θέσεις και μία σπουδαία νίκη στον φετινό τελικό του Diamond League.

Η βαθμολογία του προέκυψε από εξαιρετικά άλματα, όπως το 6.20 στη Ζυρίχη. Πλέον, μόνο τέσσερις κορυφαίοι αθλητές του στίβου βρίσκονται πάνω από τον «Μανόλο», μεταξύ των οποίων ο Άρμαντ Ντουπλάντις.

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Συνεχίζει ακάθεκτος ο «Μανόλο»: Πέμπτος στην παγκόσμια κατάταξη ο Καραλής

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