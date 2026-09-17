Συνεχίζει ακάθεκτος ο «Μανόλο»: Πέμπτος στην παγκόσμια κατάταξη ο Καραλής

Στην καλύτερη φάση της καριέρας του βρίσκεται ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις.

Ο Έλληνας πρωταθλητής μετά την ολοκλήρωση της φετινής αγωνιστικής σεζόν ανέβηκε δύο ακόμα θέσεις στην Παγκόσμια κατάταξη και πλέον βρίσκεται στην πέμπτη θέση.

Συγκεντρώνοντας κατά μέσο όρο 1.475 βαθμούς, ο Έλληνας πρωταθλητής του άλματος επί κοντώ πέτυχε το συγκεκριμένο επίτευγμα κυρίως μέσα από τέσσερις δεύτερες θέσεις και μία σπουδαία νίκη στον φετινό τελικό του Diamond League.

Η βαθμολογία του προέκυψε από εξαιρετικά άλματα, όπως το 6.20 στη Ζυρίχη. Πλέον, μόνο τέσσερις κορυφαίοι αθλητές του στίβου βρίσκονται πάνω από τον «Μανόλο», μεταξύ των οποίων ο Άρμαντ Ντουπλάντις.