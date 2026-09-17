· Ολυμπιακός

Πρόβλημα με Μοντέρο: Ταξιδεύει μόνος του για Άμπου Ντάμπι

Ο νέος παίκτης του Ολυμπιακού αντιμετώπισε πρόβλημα με τη βίζα του και δε μπόρεσε να ταξιδέψει με την υπόλοιπη αποστολή.

Πρόβλημα με Μοντέρο: Ταξιδεύει μόνος του για Άμπου Ντάμπι
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αν και η αποστολή του Ολυμπιακού βρίσκεται από χθες στο Άμπου Ντάμπ για το Super Cup της Euroleague, ο Γιαν Μοντέρο είναι ακόμα στην Ελλάδα.

Ο νέος παίκτης των «ερυθρόλευκων» δεν ακολούθησε την αποστολή της ομάδας του, λόγω προβλήματος που αντιμετώπισε με τη Visa του και έτσι αναμένεται να ταξιδέψει τις επόμενες ώρες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του EuroLeague Super Cup:

8 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε (17:00) Ντουμπάι – Ρεάλ Μαδρίτης (20:00)

19 Σεπτεμβρίου

Μικρός τελικός (17:00) Τελικός (20:00)

COMMENTS
LATEST NEWS
15:29 ΣΠΟΡ

Συνεχίζει ακάθεκτος ο «Μανόλο»: Πέμπτος στην παγκόσμια κατάταξη ο Καραλής

15:28 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

UEFA: Δίνει απίθανα ποσά στις ομάδες για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις

15:27 EUROPA LEAGUE

ΟΦΗ: Ολοταχώς για sold out με Χόφενχαϊμ - Οι οδηγίες της ΠΑΕ στον κόσμο

15:23 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ: Με Οσμάν, Καλάθη και συνολικά 13 παίκτες στο «Παύλος Γιαννακόπουλος»

15:22 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ: Ο Ερτέλ προανήγγειλε τη μεταγραφή του στην «Ένωση» με… Γιώργο Μαζωνάκη

15:19 EUROLEAGUE

Η Ευρώπη παίζει μπάσκετ με τέσσερις ελληνικές ομάδες στο παρκέ!

15:17 ΜΠΑΣΚΕΤ

Παρέθεσε γεύμα στους δημοσιογράφους ο Λιόλιος μετά τη συνέντευξη

15:16 AUTO MOTO

Αντίστροφη μέτρηση για το “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens” στο ΟΑΚΑ

14:56 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Με Ουναΐ και Σαλάχ Εντίν οι κλήσεις του Μαρόκου

14:52 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ: Ημέρα Ερτέλ στην «Ένωση», φουλάρει για την απόκτηση του!

14:51 EUROLEAGUE

Πρόβλημα με Μοντέρο: Ταξιδεύει μόνος του για Άμπου Ντάμπι

14:50 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Nations League: Κάνουν... φτερά τα εισιτήρια της Ελλάδας για το παιχνίδι με τη Σερβία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας