Πρόβλημα με Μοντέρο: Ταξιδεύει μόνος του για Άμπου Ντάμπι

Αν και η αποστολή του Ολυμπιακού βρίσκεται από χθες στο Άμπου Ντάμπ για το Super Cup της Euroleague, ο Γιαν Μοντέρο είναι ακόμα στην Ελλάδα.

Ο νέος παίκτης των «ερυθρόλευκων» δεν ακολούθησε την αποστολή της ομάδας του, λόγω προβλήματος που αντιμετώπισε με τη Visa του και έτσι αναμένεται να ταξιδέψει τις επόμενες ώρες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του EuroLeague Super Cup:

8 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε (17:00) Ντουμπάι – Ρεάλ Μαδρίτης (20:00)

19 Σεπτεμβρίου

Μικρός τελικός (17:00) Τελικός (20:00)