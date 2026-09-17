ΑΕΚ: Ημέρα Ερτέλ στην «Ένωση», φουλάρει για την απόκτηση του!

Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται πλέον η προσπάθεια της ΑΕΚ για την απόκτηση του Τομά Ερτέλ. Οι επαφές που ξεκίνησαν τις προηγούμενες ημέρες έχουν φέρει τις δύο πλευρές πιο κοντά, καθώς η αρχική απόσταση που υπήρχε έχει μειωθεί αισθητά.

Συμφωνία δεν υπάρχει ακόμη, ωστόσο ο Γάλλος γκαρντ αποτελεί πλέον βασική προτεραιότητα στον σχεδιασμό της ομάδας. Παράλληλα, η θετική διάθεση που έχει δείξει απέναντι στην προοπτική της ΑΕΚ ενισχύει τις πιθανότητες να υπάρξει συμφωνία.

Από το δύσκολο στο εφικτό

Το οικονομικό σκέλος αποτέλεσε εξαρχής το σημαντικότερο εμπόδιο. Ο Ερτέλ έχει πολυετή παρουσία στο κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ κι εμπειρία από τη Euroleague, γεγονός που καθιστά την περίπτωσή του ιδιαίτερα απαιτητική για τα δεδομένα της ΑΕΚ.

Παρά την αρχική διαφορά στις συζητήσεις, η θετική στάση του παίκτη διατήρησε ανοιχτό τον δρόμο για συμφωνία. Εφόσον αυτή ολοκληρωθεί, η «Ένωση» θα έχει προχωρήσει σε μία σημαντική κίνηση τόσο οικονομικά όσο και αγωνιστικά, προσθέτοντας στο ρόστερ της έναν γκαρντ με παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο.

Η επιλογή του Σάκοτα

Η επιθυμία για την απόκτηση ενός δημιουργού με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά υπήρχε από την αρχή του σχεδιασμού. Ο Ντράγκαν Σάκοτα γνωρίζει τις δυνατότητες του Ερτέλ και αναζητούσε έναν παίκτη που θα μπορεί να οργανώσει το παιχνίδι, να ελέγξει τον ρυθμό και να δώσει περισσότερες λύσεις στη δημιουργία.

Οι δυσκολίες που προέκυψαν στην προετοιμασία, σε συνδυασμό με τους συνεχόμενους τραυματισμούς και την εικόνα στα πρώτα δυνατά φιλικά, ανέδειξαν ακόμη περισσότερο αυτή την ανάγκη. Η ΑΕΚ διαθέτει παίκτες με εκτελεστική ικανότητα, όμως αναζητούσε έναν ακόμη γκαρντ με δυνατότητα να αναλάβει σημαντικό κομμάτι της οργάνωσης της επίθεσης.

Το θέμα της ενσωμάτωσης

Σε περίπτωση που οι επαφές οδηγήσουν σε οριστική συμφωνία, το επόμενο ζητούμενο θα είναι η όσο το δυνατόν πιο άμεση ένταξη του Ερτέλ στην ομάδα.

Η προετοιμασία έχει ήδη επηρεαστεί από τα προβλήματα που αντιμετώπισε η ΑΕΚ, με την απόσυρση από το τουρνουά «Νίκος Φάσουρας» λόγω τραυματισμών και γαστρεντερίτιδας, που άφησαν συνολικά 11 παίκτες εκτός δραστηριότητας.

Ο Σάκοτα έχει χάσει έτσι σημαντικές ημέρες προπόνησης και φιλικά παιχνίδια, γεγονός που κάνει ακόμη πιο σημαντικό τον χρόνο που θα χρειαστεί για να ενταχθεί ο Ερτέλ στο σύνολο και να επανέλθει η ομάδα σε κανονικό αγωνιστικό ρυθμό.