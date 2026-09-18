· ΟΦΗ

Με κόσμο κόντρα στη Ρεν ο ΟΦΗ

Η ομάδα της Κρήτης ναυλώνει τσάρτερ για την  εκτός έδρας αναμέτρηση με τη γαλλική ομάδα, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Eurpa League.

Με κόσμο κόντρα στη Ρεν ο ΟΦΗ
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Ο ΟΦΗ τρέλανε όλο τον κόσμο χθες το βράδυ με την επικράτησή του επί της Χόφενχάιμ στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League και πλέον βάζει ακόμα πιο ψηλά τον πήχη.

Επόμενη ευρωπαϊκή υποχρέωση των Κρητικών είναι στις 15/10 στη Γαλλία με την αναμέτρηση κόντρα στη Ρεν, με τη διοίκηση του ΟΦΗ να ανακοινώνει πως θα ναυλώσει τσάρτερ για να ταξιδέψει ο κόσμος στο πλευρό της ομάδας.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΟΦΗ:

“Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925, σε συνεργασία με τον επίσημο ταξιδιωτικό της συνεργάτη, @aktinatravelgroup, σου δίνει την ευκαιρία να γίνεις μέλος της ευρωπαϊκής αποστολής, ταξιδεύοντας μαζί με την ομάδα σε κάθε εκτός έδρας αναμέτρηση για τη φάση των ομίλων του Europa League της σεζόν 2026-27!

H αρχή γίνεται με το ταξίδι στo Ρεν της Γαλλίας, με αεροπορικό εισιτήριο μετ’ επιστροφής, διαμονή και μεταφορές.

Ζήσε την απόλυτη ταξιδιωτική εμπειρία στο Ρεν στο πλευρό των παικτών μας, από την αναχώρηση από το Ηράκλειο, μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του αγώνα.

Το ταξίδι στο Ρεν θα πραγματοποιηθεί στις 14 Οκτωβρίου, για την 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League!

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