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Εθνική Ισπανίας: Με όλα της τα όπλα οι κλήσεις του Ντε λα Φουέντε για το Nations League

Χωρίς εκπλήξεις οι ηχηρές απουσίες οι κλήσεις του Λουίς Ντε λα Φουέντε 

Εθνική Ισπανίας: Με όλα της τα όπλα οι κλήσεις του Ντε λα Φουέντε για το Nations League
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Ο Λουίς Ντε λα Φουέντε έκανε γνωστές τις κλήσεις του για τις επερχόμενες αναμετρήσεις του Nations League, οπού η Ισπανία θα αντιμετωπίσει την Αγγλία εκτός έδρας στις 26/09, ενώ στη συνέχεια υποδέχεται Κροατία (29/09) και Τσεχία (03/10).

Η «Ρόχα» ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της για αυτό το παράθυρο του Nations League εκτός έδρας με την Κροατία (06/10).

Στις κλήσεις του ο ομοσπονδιακός τεχνικός που υπό τις οδηγίες του η Ισπανία έχει κατακτήσει το Γιούρο το 2024 αλλά και το Μουντιάλ του 2026, δεν επεφύλασσε εκπλήξεις, ενώ συμπεριέλαβε και 2 ποδοσφαιριστές της Ρεάλ Μαδρίτης.

Αναλυτικά οι κλήσεις της Ισπανίας:

Τερματοφύλακες : Ουνάι Σιμόν, Ράγια και Χουσέπ Μαρτίνεθ

Αμυντικοί : Πέδρο Πόρο, Έρικ Γκαρθία, Μαρκ Πουμπίλ, Κουμπαρσί, Χουΐσεν, Λαπόρτε, Κουκουρέγια και Γκριμάλντο.

Μέσοι : Ροντρί, Πέντρι, Φαμπιάν, Μίκελ Μερίνο, Ζουμπιμέντι, Όλμο και Φερμίν

Επιθετικοί : Λαμίν Γιαμάλ, Φεράν Τόρες, Νίκο Γουίλιαμς,Βίκτορ Μουνιοθ, Άλεξ Μπαένα, Ογιαρθάμπαλ, Γέρεμι Πίνι και Ρομπέρτο Φερνάντεθ

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