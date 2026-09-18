Μαρσιάλ: Απέρριψε τα δέκα εκατ. ευρώ της Αλ Ιτιχάντ και πάει στη Μάλαγα

Νέο σταθμό στην καριέρα του ψάχνει να βρει ο Αντονί Μαρσιάλ, καθώς ο 30χρονος Γάλλος επιθετικός δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί ούτε στο Μεξικό και η διοίκηση της Μοντερέι έλυσε το συμβόλαιο του, μολονότι είχε υπογράψει μέχρι τον Ιούνιο του 2027.

Ο Μαρσιάλ, που αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2025 από την ΑΕΚ, δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των Μεξικανών και αποχώρησε.

Η παρουσία του στο πρωτάθλημα της χώρας της κεντρικής Αμερικής ήταν απογοητευτική, αφού σε 21 συμμετοχές σημείωσε μόλις ένα γκολ και έδωσε τρεις ασίστ, ενώ οι ετήσιες αποδοχές του έφθαναν τα δύο εκατ. ευρώ.

Τώρα σύμφωνα με την αγγλική εφημερίδα «The Sun», αφού απέρριψε μεγάλη πρόταση από τη Αλ Ιτιχάντ, την ομάδα της Λιβύης, που τού πρότεινε διετές συμβόλαιο συνεργασίας αντί δέκα εκατ. ευρώ, είναι στις τελικές επαφές για να φορέσει τη φανέλα της Μάλαγα στην Ισπανία.