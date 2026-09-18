Μαρσιάλ: Απέρριψε τα δέκα εκατ. ευρώ της Αλ Ιτιχάντ και πάει στη Μάλαγα

Κοντά στην επιστροφή του στην Ισπανία βρίσκεται ο πρώην επιθετικός της ΑΕΚ, Αντονί Μαρσιάλ 

Μαρσιάλ: Απέρριψε τα δέκα εκατ. ευρώ της Αλ Ιτιχάντ και πάει στη Μάλαγα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νέο σταθμό στην καριέρα του ψάχνει να βρει ο Αντονί Μαρσιάλ, καθώς ο 30χρονος Γάλλος επιθετικός δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί ούτε στο Μεξικό και η διοίκηση της Μοντερέι έλυσε το συμβόλαιο του, μολονότι είχε υπογράψει μέχρι τον Ιούνιο του 2027.

Ο Μαρσιάλ, που αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2025 από την ΑΕΚ, δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των Μεξικανών και αποχώρησε.

Η παρουσία του στο πρωτάθλημα της χώρας της κεντρικής Αμερικής ήταν απογοητευτική, αφού σε 21 συμμετοχές σημείωσε μόλις ένα γκολ και έδωσε τρεις ασίστ, ενώ οι ετήσιες αποδοχές του έφθαναν τα δύο εκατ. ευρώ.

Τώρα σύμφωνα με την αγγλική εφημερίδα «The Sun», αφού απέρριψε μεγάλη πρόταση από τη Αλ Ιτιχάντ, την ομάδα της Λιβύης, που τού πρότεινε διετές συμβόλαιο συνεργασίας αντί δέκα εκατ. ευρώ, είναι στις τελικές επαφές για να φορέσει τη φανέλα της Μάλαγα στην Ισπανία.

COMMENTS
LATEST NEWS
13:17 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Με κόσμο στη Λιβαδειά - Ζήτησε επιπλέον εισιτήρια η ΠΑΕ

13:16 ΣΠΟΡ

Το B2Run δεν είναι αγώνας δρόμου, αλλά η καλύτερη αφορμή να γίνουμε ομάδα

13:10 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μαρσιάλ: Απέρριψε τα δέκα εκατ. ευρώ της Αλ Ιτιχάντ και πάει στη Μάλαγα

12:56 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα: «Δένει» τον Ραφίνια με συμβόλαιο μέχρι το 2030

12:44 BET ON

Δυνατά παιχνίδια στη Super League με super ενισχυμένες αποδόσεις από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

12:41 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ισπανίας: Με όλα της τα όπλα οι κλήσεις του Ντε λα Φουέντε για το Nations League

12:31 MVP

Πώς το six-pack πέρασε από το γυμναστήριο στο χειρουργείο

12:25 EUROPA LEAGUE

Με κόσμο κόντρα στη Ρεν ο ΟΦΗ

12:23 ΜΠΑΣΚΕΤ

Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: «Παρών» στο Telekom Center Athens ο Μυστακίδης

12:10 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Αγγλίας: Με Πάλμερ και πρώτη για Άλεξ Σκοτ οι κλήσεις του Τούχελ για το Nations League

12:02 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Με Γιόβιτς και Ζίβκοβιτς κόντρα στην Ελλάδα η αποστολή της Εθνικής Σερβίας για το Nations League

11:52 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Γαλλίας: Ο Ζιντάν αλλάζει τα πάντα - Όλοι οι νέοι κανόνες που θεσπίζει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας