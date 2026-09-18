Ολυμπιακός: Με κόσμο στη Λιβαδειά - Ζήτησε επιπλέον εισιτήρια η ΠΑΕ

Έντονο θα είναι το «ερυθρόλευκο» χρώμα στις εξέδρες του «Λ. Κατσώνης» της Λιβαδειάς, το απόγευμα της Κυριακής (20/09) καθώς οι οπαδοί του Ολυμπιακού εξαφάνισαν τα εισιτήρια που είχε στη διάθεσή της η ΠΑΕ για την αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τα… πρώτα εισιτήρια που τέθηκαν προς διάθεση από τους Πειραιώτες εξαντλήθηκαν μέσα σε ελάχιστες ώρες, με αποτέλεσμα, η ΠΑΕ να ζητήσει επιπλέον εισιτήρια σε δύο ακόμα θύρες του γηπέδου των Βοιωτών.

Τη δεδομένη στιγμή έχουν απομείνει λιγότερα από 500 εισιτήρια για τις ανάγκες των οπαδών του Ολυμπιακού, στην Θύρα 5 VIP και τη Θύρα 6. Τα «μαγικά χαρτάκια» για την Θύρα 5 VIP τιμώνται από 50 ευρώ, έκαστο και για την Θύρα 6 η τιμή ανέρχεται στα 40 ευρώ.