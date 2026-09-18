ΠΑΟΚ: Με τους γνωστούς απόντες κόντρα στον Παναιτωλικό

Με την αναμέτρηση απέναντι στον Παναιτωλικό να πλησιάζει, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του για την εκτός έδρας αναμέτρηση στο Αγρίνιο, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 2026-27.

Η προπόνηση της Παρασκευής (18/09) πραγματοποιήθηκε το πρωί στη Νέα Μεσημβρία, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει προθέρμανση, κορόιδο, επιθετική τακτική και παιχνίδι σε μικρό χώρο.

Σε ό,τι αφορά τους παίκτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα, δεν υπήρξε κάποια επιστροφή. Οι Μεϊτέ, Γιαννούλης, Σαρρής και Τσάλοφ ακολούθησαν για ακόμη μία ημέρα θεραπευτική αγωγή, ενώ οι Ντεσπόντοφ, Λουσέ και Χατζηδιάκος συνέχισαν το ατομικό τους πρόγραμμα στο γήπεδο.

Ο ΠΑΟΚ θα ολοκληρώσει την προετοιμασία του με την τελευταία προπόνηση το Σάββατο (19/09) στις 09:30. Αργότερα την ίδια ημέρα, η ομάδα θα αναχωρήσει για το Αγρίνιο, όπου την Κυριακή (20/09, 21:00) θα αντιμετωπίσει τον Παναιτωλικό.