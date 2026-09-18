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Εθνική Ολλανδίας: Οι πρώτες κλήσεις του Τσάβι για το Nations League και τον αγώνα κόντρα στην Ελλάδα

Γνωστές έγιναν οι πρώτες κλήσεις του Τσάβι 

Εθνική Ολλανδίας: Οι πρώτες κλήσεις του Τσάβι για το Nations League και τον αγώνα κόντρα στην Ελλάδα
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Η Ολλανδία αλλάζει εποχή μετά από ένα ομολογουμένως πολύ μέτριο Μουντιάλ στα γήπεδα των ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά και έχει δώσει τα ηνία της επόμενης ημέρας στον άλλοτε προπονητή της Μπαρτσελόνα, Τσάβι.

Ο Ισπανός τεχνικός έκανε γνωστές τις πρώτες κλήσεις του για τους «Οράνιε» οι οποίο στο πλαίσιο του Nations League θα αντιμετωπίσει και την Εθνική Ελλάδος.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία στην Τούμπα την 1η Οκτωβρίου.

Οι κλήσεις της Ολλανδίας: Φλέκεν, Ρουφς, Φερμπρούχεν, Ακέ, Φαν Μπόμελ, Μπρόμπεϊ, Φαν Ντάικ, Ντούμφρις, Φρίμπονγκ, Χάκπο, Χερτρούιντα, Χράβενμπερχ, Χάτο, Φαν Χέκε, Κλάιφερτ, Κουπμάινερς, Λανγκ, Μάλεν, Ράιντερς, Σάμερβιλ, Τέιλορ, Τζ. Τίμπερ, Κ. Τίμπερ, Φέρμαν, Φαν ντε Φεν, Ζεκιέλ.

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