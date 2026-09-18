Ολυμπιακός: Παράταση μέχρι τη Δευτέρα για τα διαρκείας στο νέο ΣΕΦ

Η ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός 

Ολυμπιακός: Παράταση μέχρι τη Δευτέρα για τα διαρκείας στο νέο ΣΕΦ
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Παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της ΚΑΕ Ολυμπιακός ενόψει της εισόδου της ομάδας στο νέο ΣΕΦ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

H ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ενημερώνει τους κατόχους διαρκείας της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, ότι για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος, η διάθεση της Εξασφάλισης Δικαιώματος αγοράς εισιτηρίου διαρκείας στο νέο ΣΕΦ παρατείνεται και θα λήξει την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 22:00.

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