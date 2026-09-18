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Ligue 1: Χωρίς οπαδούς η Παρί στο Βελοντρόμ κόντρα στην Μαρσέιγ

Μπλόκο των Γαλλικών Αρχών στους οπαδούς της Παρί Σεν Ζερμέν για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Μαρσέιγ στο «Βελοντρόμ»

Ligue 1: Χωρίς οπαδούς η Παρί στο Βελοντρόμ κόντρα στην Μαρσέιγ
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Χωρίς την παρουσία φιλοξενούμενων οπαδών στις εξέδρες αναμένεται να διεξαχθεί η αναμέτρηση της Μαρσέιγ με την Παρί Σεν Ζερμέν για την 5η αγωνιστική της Ligue 1.

Οι γαλλικές Αρχές αποφάσισαν να απαγορεύσουν τη μετακίνηση φιλάθλων για το συγκεκριμένο παιχνίδι, επικαλούμενες τον κίνδυνο πρόκλησης επεισοδίων μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων.

Η Παρί Σεν Ζερμέν θα φιλοξενηθεί από τη Μαρσέιγ στο «Βελοντρόμ», σε μία από τις πιο έντονες αναμετρήσεις του γαλλικού ποδοσφαίρου. Ωστόσο, οι φίλοι των πρωταθλητών Γαλλίας δεν θα έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν στη Μασσαλία για να παρακολουθήσουν από κοντά το παιχνίδι.

Η σχετική απόφαση ελήφθη από το γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών και δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Γαλλικής Δημοκρατίας, καθιστώντας και επίσημα απαγορευμένη τη μετακίνηση φιλάθλων για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Το μέτρο εντάσσεται στα προληπτικά μέτρα των γαλλικών Αρχών ενόψει του αγώνα, με δεδομένη την έντονη αντιπαλότητα που χαρακτηρίζει διαχρονικά τις δύο ομάδες.

Η απόφαση αναφέρει: «Από τα μεσάνυχτα έως τα μεσάνυχτα της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου, απαγορεύεται κάθε μετακίνηση -είτε ατομική είτε ομαδική, και με οποιοδήποτε μέσο- οποιουδήποτε προσώπου δηλώνει οπαδός της ποδοσφαιρικής ομάδας Παρί Σεν Ζερμέν ή συμπεριφέρεται ως τέτοιος, μεταξύ των δήμων της περιφέρειας Ιλ-ντε-Φρανς και του δήμου της Μασσαλίας (Μπους-ντι-Ρον)».

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