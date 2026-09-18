Κανένα trash talking δεν «έσπασε» τον Tony Kukoc

Την στιγμή που ο τεράστιος Drazen Petrovic έγραφε την δική του ιστορία στα παρκέ της Ευρώπης και της Αμερικής -αποδεικνύοντας στην πράξη πως το μπάσκετ παιζόταν και εκτός των ΗΠΑ- ένας άλλος πιτσιρικάς, εκ Κροατίας ορμώμενος, περπάταγε στα βήματα του «Μότσαρτ». Ο λόγος για τον Tony Kukoc, ο οποίος σήμερα θα σερβιριστεί ένα τεράστιο κομμάτι της γενέθλιας τούρτας του που πάνω της θα έχει τον αριθμό με το Νο 58. Αυτός που πρόσφατα έγινε μέλος του NBA Hall of Fame.

Ναι. Πολλοί το διαβάσατε, λίγοι το πιστέψατε. Ο Tony Kukoc έγινε 58 ετών. Και εμείς προσπαθούμε τώρα να καταλάβουμε, να χωνέψουμε, να δεχθούμε πώς πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια. Πώς στα κομμάτια πέρασαν τόσα χρόνια έπαιρνε την μπάλα και την έκανε κομπολόι με το αριστερό του χέρι.

Ο Kukoc ήταν ένα από τα πολλά τρομερά του «Μπόζα» (Božidar Maljković), που με την φανέλα της Γιουγκοπλάστικα έκανε άμεσα τον κόσμο να ασχοληθεί μαζί του και να μπει στην σύγκριση με τον Drazen Petrovic. Αδιανόητα πράγματα.

Και τα χρόνια εκείνα που ο «Μότσαρτ» άφηνε την Ευρώπη για να παίξει μπάσκετ με τον Θεό, ο νεαρός τότε Tony ξεκίνησε να γράφει την δική του απίθανη ιστορία στα παρκέ. Και να την υπογράφει. Πάντα με το αριστερό.

Οι άνθρωποι που του έκαναν την ζωή κόλαση

Έχουν γραφτεί χιλιάδες πράγματα για την πορεία του «Ροζ Πάνθηρα» όπως τον έχουν αποκαλέσει προς την κορυφή. Έχουν ειπωθεί άλλα τόσα για τον Ευρωπαίο παίκτη που έβαλε φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του στην «Δυναστεία» των Μπουλς, τον άνθρωπο που ακολουθούσε κατά πόδας το μεγαλύτερο μπασκετικό δίδυμο στην ιστορία. Προφανώς και μιλάμε για τους Michael Jordan και Scottie Pippen.

Ακόμα και αν στην πρώτη τους γνωριμία του έκαναν τη ζωή, κόλαση. Να του βγάλουν από την μύτη το όνειρό του για καριέρα στο ΝΒΑ. Ήταν εκείνη η μέρα του αγώνα μεταξύ της διαστημικής Dream Team των HΠΑ εναντίον της Kροατίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1992, όταν ο «Air» μαζί με τον «Ινδιάνο» βάλθηκαν να βασανίσουν με trash talking και ξύλο τον μικρό τότε Ευρωπαίο αστέρα ο οποίος ετοιμαζόταν να γίνει συμπαίκτης τους.

Η (μπασκετική) σχέση των τριών αντρών μπορεί να ξεκίνησε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο, αλλά στην πορεία όλα άλλαξαν. Και ο Phil Jackson (προπονητής τους στους Bulls) έχει κάθε λόγο να κοιμάται και να ξυπνάει με το χαμόγελο της ευτυχίας και της ικανοποίησης. Και για να είμαστε απόλυτα σωστοί, παρά την τεράστια κόντρα του με τον συγχωρεμένο Jerry Krause (θρυλικό GM των Bulls) του οφείλει ένα τεράστιο ευχαριστώ για την εμμονή του να φέρει τον Κροάτη σούπερ σταρ στο Chicago και να τον βάλει στο πλευρό του αχτύπητου «διδύμου» του ΝΒΑ.

Τον «έσβησαν» αλλά κέρδισε τον σεβασμό τους

Στις 8 Αυγούστου του 1992 στην Βαρκελώνη, στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων, η Dream Team αντιμετωπίζει την ομάδα της Κροατίας που βρίθει από απαράμιλλο ταλέντο. Petrovic, Kukoc, Vrankovic ήταν μόλις μερικοί από τους σούπερ σταρ των Κροατών, αλλά η αλήθεια είναι πως οι Αμερικάνοι είχαν βάλει στο μάτι τον δεύτερο από την παραπάνω τριάδα. Όχι όλοι οι Αμερικάνοι. Μόνο δύο. Ο Jordan και o Pippen. Και παρά το γεγονός πως ο Κροάτης στο συγκεκριμένο παιχνίδι έκανε μια από τις χειρότερες εμφανίσεις της καριέρας του, ουσιαστικά έβαλε τον εαυτό του στο ΝΒΑ, με τους δύο μελλοντικούς συμπαίκτες του να αναγνωρίζουν την προσωπικότητά του και να κερδίζει τον σεβασμό τους.

O Tony Kukoc όπως τον είδαμε στο Last Dance του Netflix.

Από το 1990 τα δικαιώματα του Κροάτη στο ΝΒΑ ανήκαν στους Chicago Bulls και λίγο πριν από τους Ολυμπιακούς αγώνες, ο αστικός μύθος θέλει τον Jerry Krause να αρνείται αύξηση αποδοχών στον Pippen για να πραγματοποιήσει την μεταγραφή του Κροάτη. Αυτό ήταν αρκετό για να ενώσουν τις δυνάμεις τους οι δύο συμπαίκτες και να εκθέσουν τον Kukoc. Βέβαια, εκείνος ήταν η παράπλευρη απώλεια, μιας και ο στόχος των δύο ηγετών των «Ταύρων» ήταν ο Krause. Οι δυο σταρ ανέλαβαν το μαρκάρισμα του και το αποτέλεσμα ήταν να δεχθούν μόλις 4 πόντους αναγκάζοντάς τον σε απογοητευτική εμφάνιση. Παρ' όλα αυτά όλοι αντιλήφθηκαν τον τσαμπουκά, το τσαγανό του και το ότι τα έβαλε με τα δύο αυτά «Ιερά τέρατα» πριν ακόμα πατήσει το παρκέ του ΝΒΑ σε μια εποχή όπου Ευρώπη και Αμερική απείχαν έτη φωτός. Το βράδυ εκείνο έμελλε να είναι το «Διαβατήριο» του Κροάτη στο ΝΒΑ και τους Chicago Bulls.

Αν και ελάχιστον τότε κατάλαβαν τι θα έκανε στη συνέχεια ο «White Magic» του ΝΒΑ (λευκός Magic Johnson όπως τον είπαν κάποτε).