Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού για τον ημιτελικό του Super Cup της EuroLeague - Εκτός ο Μιλουτίνοφ

Από το Άμπου Ντάμπι εκκινεί τις επίσημες υποχρεώσεις του για τη νέα σεζόν ο Ολυμπιακός, με τους Πρωταθλητές Ευρώπης να αντιμετωπίζουν τη Φενέρμπαχτσε του Σάρας Γιασικεβίτσιους στον ημιτελικό του νεοσύστατου Super Cup της EuroLeague.

Λίγη ώρα πριν το τζάμπολ έγινε γνωστή και η δωδεκάδα που θα έχει στη διάθεσή του ο Γιώργος Μπαρτζώκας, με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να μην ξεπερνάει το πρόβλημα τενοντίτιδας που τον ταλαιπωρεί και να αποτελεί την μοναδική απουσία των «ερυθρόλευκων» στην αναμέτρηση.

Εκτός έμειναν επίσης οι Όμηρος Νετζήπογλου, Νίκος Πλώτας και Γιώργος Μπουρνελές.

Αναλυτικά η δωδεκάδα των «ερυθρόλευκων»: Τζόσεφ, ΜακΙντάιρ, Μοντέρο, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Γουόρντ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Εντιάι, Καραγιαννίδης, Χολ, Τζόουνς