ΟΦΗ - Χόφενχμαϊμ: «Μια μαγική νύχτα» - Η ανάρτηση του Αϊτόρ

Ο ψυχωμένος ΟΦΗ στάθηκε αντάξιος των περιστάσεων στην πρώτη του ευρωπαϊκή εμφάνιση σε League Phase Ευρωπαϊκής διοργάνωσης και επικράτησε με 2-0 της Χόφενχαϊμ «βάζοντας φωτιά» στο Παγκρήτιο.

Εκ των πρωταγωνιστών της αναμέτρησης ήταν φυσικά ο Αϊτόρ ο οποίς σκόραρε το παρθενικό γκολ του ΟΦΗ στο Europa League. O Ισπανός μερικές ώρες μετά τη μεγάλη νίκη των Κρητικών έκανε μια ανάρτηση στα social media και έστειλε το δικό του μήνυμα στους φίλους της ομάδας.

«Μια μαγική νύχτα, ακόμα ονειρευόμαστε», έγραψε χαρακτηριστικά ο πρώην εξτρέμ του Παναθηναϊκού.