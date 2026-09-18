AEK: Η αποθέωση στον Μάνταλο και ο Μπαλαμώτης ξεχωρίζουν στην «κιτρινόμαυρη» παρακάμερα (vid)

Η ΑΕΚ με μια εντυπωσιακή επιθετική παράσταση διέλυσε τον Πανσερραϊκό με 8-1, πανηγυρίζοντας τη μεγαλύτερη σε έκταση νίκη της μετά την επιστροφή στην έδρα της.

Η «Ένωση» έδωσε στη δημοσιότητα την παρακάμερα της αναμέτρησης μέσα από το επίσημο κανάλι της στο YouTube, καταγράφοντας στιγμές που δεν αποτυπώθηκαν από την τηλεοπτική μετάδοση.

Κεντρικό πρόσωπο ήταν φυσικά ο Πέτρος Μάνταλος. Ο αρχηγός της ΑΕΚ πραγματοποίησε μια γεμάτη εμφάνιση, έχοντας τέσσερις ασίστ και ένα γκολ, με τον κόσμο στις εξέδρες να τον αποθεώνει για την εξαιρετική του παρουσία.

Ξεχωριστή ήταν και η στιγμή κατά την οποία ο Ντομαγκόι Βίντα αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο. Ο Κροάτης στόπερ παρέδωσε το περιβραχιόνιο στον 21χρονο τερματοφύλακα Μάριο Μπαλαμώτη, σε ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο που κατέγραψε η κάμερα της ΑΕΚ.

Η παρακάμερα της ΑΕΚ