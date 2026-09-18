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ΑΕΚ: Μετά τη διακοπή σε διαδικασία επανένταξης ο Βάργκα

Οριστικά νοκ άουτ από την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Βόλο τέθηκε ο Μπάρναμπας Βάργκα, λόγω του μυϊκού τραυματισμού που υπέστη στο ματς Κυπέλλου με τον Πανσερραϊκό.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ: Μετά τη διακοπή σε διαδικασία επανένταξης ο Βάργκα
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Χωρίς τον Ούγγρο επιθετικό θα παραταχθεί η ΑΕΚ απέναντι στους «κυανέρυθρους» της Μαγνησίας την Κυριακή (20/09), καθώς οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο διεθνής άσος επιβεβαίωσαν ότι δεν είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση στο Πανθεσσαλικό.

Ο 32χρονος σέντερ φορ αποχώρησε με μυϊκό τραυματισμό από το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Πανσερραϊκό και από την πρώτη στιγμή είχε γίνει γνωστό πως δεν θα προλάβαινε το ματς της Κυριακής (20/09). Πλέον, μετά και τα αποτελέσματα των εξετάσεων, η απουσία του από την αναμέτρηση με τον Βόλο είναι οριστική.

Ο Βάργκα θα ξεκινήσει τη διαδικασία επανένταξής του, με την επιστροφή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις να τοποθετείται χρονικά μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος. Το ακριβές διάστημα της απουσίας του, πάντως, θα εξαρτηθεί από τις αξιολογήσεις που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της αποκατάστασής του.

Η Super League θα διακοπεί λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων και η δράση αναμένεται να επιστρέψει το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Στην επανέναρξη, η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 10 του μηνός, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Super League.

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