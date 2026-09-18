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Εθνική Πορτογαλίας: Με Ρονάλντο οι πρώτες κλήσεις του Ζεσούς για το Nations League

Συνεχίζει στα 41 του να γράφει ιστορία με την Εθνική Πορτογαλίας ο Κριστιάνο Ρονάλντο 

Εθνική Πορτογαλίας: Με Ρονάλντο οι πρώτες κλήσεις του Ζεσούς για το Nations League
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Σιγά μην έλειπε το όνομα του Κριστιάνο Ρονάλντο από τις πρώτες κλήσεις του Ζορζέ Ζεσούς ως προπονητής της Εθνικής Πορτογαλίας για τους επερχόμενους αγώνες ενόψει Nations League.

Η Πορτογαλία έπειτα από την απογοητευτική της πορεία στο Μουντιάλ παρά το υπερπλήρες ρόστερ που διέθετε, αποφάσισε να γυρίσει σελίδα από τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ και να πορευτεί με τον Ζεσούς στον πάγκο της για την επόμενη ημέρα.

Οι προπονητές μπορεί να αλλάζουν ωστόσο ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποτελεί «σταθερά» για την Εθνική ομάδα της χώρας του και θα δώσει το «παρών» σε ακόμα μια αποστολή.

Η Πορτογαλία βρίσκεται στον 4ο όμιλο της League A του Nations League με Ουαλία, Δανία και Νορβηγία.

Αναλυτικά οι κλήσεις του Ζεσούς:

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