Νέα Τούμπα: Θετική γνωμοδότηση της Περιφέρειας για την περιβαλλοντική μελέτη

Ένα ακόμη βήμα έγινε σε ό,τι αφορά το γήπεδο της Τούμπας, καθώς το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας έδωσε την Παρασκευή (18/9) θετική γνωμοδότηση για την περιβαλλοντική μελέτη του υφιστάμενου γηπέδου του ΠΑΟΚ.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται μετά την κατάθεση της μελέτης προς γνωμοδότηση τις προηγούμενες ημέρες και αφορά τις απαραίτητες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν πλέον τα γήπεδα, βάσει του νέου νομοθετικού πλαισίου.

Όπως ανέφερε ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας, οι νέες διατάξεις προβλέπουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφαλείας ακόμη και για γήπεδα που κατασκευάστηκαν αρκετά χρόνια πριν. Στο πλαίσιο αυτό, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει προχωρήσει την τελευταία διετία σε μια σειρά από παρεμβάσεις και διαδικασίες.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η νομιμοποίηση της υδρογεώτρησης που βρίσκεται σε λειτουργία στο γήπεδο, καθώς και η σύνδεση των εγκαταστάσεων με τα δίκτυα της ΕΥΑΘ. Παράλληλα, καταρτίστηκε σχέδιο για την εκκένωση της Τούμπας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Οι ενέργειες του συλλόγου περιλαμβάνουν ακόμη την ανανέωση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας, ενώ βρίσκεται σε λειτουργία και το σύστημα ηλεκτρονικής εποπτείας του γηπέδου.

Η θετική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου αποτελεί, επομένως, ένα ακόμη στάδιο στη διαδικασία που αφορά τη συμμόρφωση της Τούμπας με τις απαιτήσεις του ισχύοντος πλαισίου.

«Το γήπεδο της Τούμπας έχει άδεια λειτουργίας η οποία λήγει το 2027 και είναι πλέον προϋπόθεση να λάβει περιβαλλοντική αδειοδότηση ώστε το 2027 να μην υπάρξει πρόβλημα στην εκ νέου αδειοδότηση, τη λειτουργία και τη διεξαγωγή των αγώνων», ολοκλήρωσε ο αντιπεριφερειάρχης.