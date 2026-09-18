ΠΑΟΚ: Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Παβλένκα

Με μία σημαντική επιστροφή συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Παναιτωλικό, την Κυριακή (20/09, 21:00).

Ο Γίρι Παβλένκα ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που αντιμετώπισε τις προηγούμενες ημέρες, έπειτα από το χτύπημα που δέχθηκε από τον Ράσιτς, και συμμετείχε κανονικά στο πρόγραμμα της Πέμπτης (18/09) στη Νέα Μεσημβρία.

Ο Τσέχος τερματοφύλακας ανεβάζει πλέον ρυθμούς με φόντο το παιχνίδι του Αγρινίου, το οποίο αποτελεί το τελευταίο ματς του ΠΑΟΚ πριν από τη διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων.