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ΠΑΟΚ: Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Παβλένκα

Ο Γίρι Παβλένκα συμμετείχε σε φουλ ρυθμούς στην προπόνηση του ΠΑΟΚ την Πέμπτη (18/9), ανεβάζοντας στροφές ενόψει της αναμέτρησης με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο.

ΠΑΟΚ: Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Παβλένκα
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Με μία σημαντική επιστροφή συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Παναιτωλικό, την Κυριακή (20/09, 21:00).

Ο Γίρι Παβλένκα ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που αντιμετώπισε τις προηγούμενες ημέρες, έπειτα από το χτύπημα που δέχθηκε από τον Ράσιτς, και συμμετείχε κανονικά στο πρόγραμμα της Πέμπτης (18/09) στη Νέα Μεσημβρία.

Ο Τσέχος τερματοφύλακας ανεβάζει πλέον ρυθμούς με φόντο το παιχνίδι του Αγρινίου, το οποίο αποτελεί το τελευταίο ματς του ΠΑΟΚ πριν από τη διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων.

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