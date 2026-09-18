Σκληρή επίθεση της γερμανικής ομοσπονδίας στον Ινφαντίνο: «Η εμπιστοσύνη έχει χαθεί»

Έντονη κριτική στον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, άσκησε ο Χανς-Γιοάχιμ Βάτσκε, αντιπρόεδρος της γερμανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας (DFB), μιλώντας την Πέμπτη το βράδυ σε φεστιβάλ για την τεχνητή νοημοσύνη στο Βερολίνο.

«Πρέπει να φύγει, χωρίς δεύτερη σκέψη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Βάτσκε, ανοίγοντας νέο μέτωπο απέναντι στον επικεφαλής της παγκόσμιας ομοσπονδίας.

Η DFB ήταν μία από τις λίγες ομοσπονδίες που δεν υπέγραψαν επιστολή στήριξης για την επανεκλογή του Ινφαντίνο στην προεδρία της FIFA. Περισσότερες από 200 από τις 211 ομοσπονδίες-μέλη είχαν εκφράσει τη στήριξή τους, ωστόσο αρκετές μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν έκτοτε αποσύρει τη σχετική στήριξη, μεταξύ αυτών η Γαλλία και η Ιταλία.

Ο Βάτσκε στάθηκε σε τρία ζητήματα που, όπως υποστήριξε, αποτυπώνουν τα προβλήματα στον τρόπο λειτουργίας της FIFA. Πρώτα αναφέρθηκε στο «Βραβείο Ειρήνης της FIFA», το οποίο δημιούργησε ο Ινφαντίνο κι απονεμήθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της κλήρωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Ο Βάτσκε επέκρινε το γεγονός ότι, όπως είπε, ο ίδιος ο Ινφαντίνο δημιούργησε το βραβείο και αποφάσισε για την απονομή του. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην υπόθεση του Αμερικανού ποδοσφαιριστή Μπάλογκαν. Ο παίκτης αποβλήθηκε στη φάση των «16» του Μουντιάλ, όμως η αυτόματη τιμωρία μίας αγωνιστικής που προβλεπόταν τελικά αναιρέθηκε, μετά από επικοινωνία του Τραμπ με τον Ινφαντίνο.

«Δεν γίνεται, όταν ένας παίκτης αποβάλλεται, ο πρόεδρος να τηλεφωνεί στον πρόεδρο της FIFA και η απόφαση να ακυρώνεται αμέσως», υποστήριξε ο Βάτσκε.

Τρίτο σημείο κριτικής αποτέλεσε το σχέδιο δημιουργίας εμπορικής εταιρείας, το οποίο παρουσιάστηκε στις 28 Ιουλίου και αποσύρθηκε μόλις τέσσερις ημέρες αργότερα. Η εταιρεία θα μπορούσε να δεχθεί ιδιώτες επενδυτές και η υπόθεση προκάλεσε αντιδράσεις στο εσωτερικό της FIFA.

Ο Βάτσκε χαρακτήρισε το σχέδιο «εντελώς παράλογο», υποστηρίζοντας ότι ούτε οι αντιπρόεδροι της FIFA ούτε το Συμβούλιο της ομοσπονδίας είχαν ενημερωθεί.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα και ο πρόεδρος της γερμανικής ομοσπονδίας, Μπερντ Νόιντορφ. Σε συνέντευξή του στο RTL/ntv, ανέφερε ότι η εμπιστοσύνη προς τον Ινφαντίνο και τη διοίκηση της FIFA «έχει πλέον χαθεί» και υποστήριξε ότι είναι σημαντικό να ολοκληρωθεί αυτό το μοντέλο διοίκησης.

Προς το παρόν, ο Ινφαντίνο είναι ο μοναδικός υποψήφιος για την προεδρία της FIFA στις εκλογές της 18ης Μαρτίου 2027. Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 18 Νοεμβρίου.