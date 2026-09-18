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Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Η συνάντηση Φραγκίσκου Αλβέρτη – Ζάρκο Πάσπαλι

Ο Μαυροβούνιος στο Telekom Center Athens ως αθλητικός διευθυντής της Παρτιζάν, τα είπε με τον παλιό του συμπαίκτη και αντίπαλο – Παρών και ο Μπάνε Πρέλεβιτς.

Γιάννης Κουβόπουλος

Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Η συνάντηση Φραγκίσκου Αλβέρτη – Ζάρκο Πάσπαλι
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Μια ξεχωριστή συνάντηση στο Telekom Center Athens, λίγο πριν το τζαμπολ του 8ου «Παύλος Γιαννακόπουλος». Ο Ζάρκο Πάσπαλι επέστρεψε στην Ελλάδα και στην έδρα του Παναθηναϊκού, ως αθλητικός διευθυντής της Παρτίζαν.

Εκεί, συνάντησε τον Φραγκίσκο Αλβέρτη. Οι δυο τους είχαν θερμό χαιρετισμό, καθώς υπήρξαν συμπαίκτες στη μία σεζόν που ο Μαυροβούνιος αγωνίστηκε στο «τριφύλλι». Παράλληλα, για πολλά χρόνια ήταν αντίπαλοι, καθώς ο Πάσπαλιε φόρεσε τις φανέλες αρκετών ελληνικών ομάδων, κυρίως του Ολυμπιακού.

ΣΤΙΣ ΕΞΕΔΡΕΣ Ο ΜΠΑΝΕ ΠΡΕΛΕΒΙΤΣ

Στο T-Center και ο Μπάνε Πρέλεβιτς. Ο «μύθος» του μπασκετικού ΠΑΟΚ, δεν έχασε την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και την ομάδα της καρδιάς του. Άλλωστε, γνωρίζει καλά τι ήταν ο Παύλος Γιαννακόπουλος ως παράγοντας και κυρίως ως άνθρωπος.

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