La Liga: Αυτή είναι η νέα ημερομηνία του Λεβάντε-Αθλέτικ Μπιλμπάο

Η αναμέτρηση δεν πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη λόγω έντονης βροχόπτωσης 

La Liga: Αυτή είναι η νέα ημερομηνία του Λεβάντε-Αθλέτικ Μπιλμπάο
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Σε νέα ημερομηνία θα διεξαχθεί η αναμέτρηση της Λεβάντε με την Αθλέτικ Μπιλμπάο, η οποία ήταν αρχικά προγραμματισμένη για την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, αλλά δεν πραγματοποιήθηκε λόγω της έντονης βροχόπτωσης.

Η La Liga ανακοίνωσε τον επαναπρογραμματισμό του αγώνα, με τις δύο ομάδες να τίθενται τελικά αντιμέτωπες στις 21 Οκτωβρίου στις 21:00

Το πρόγραμμα των δύο συλλόγων διαμορφώνεται πλέον ανάλογα με τη νέα ημερομηνία της μεταξύ τους αναμέτρησης. Η Λεβάντε έχει προηγουμένως εκτός έδρας υποχρέωση απέναντι στη Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, ενώ μετά το ματς με την Αθλέτικ θα υποδεχθεί τη Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Από την πλευρά της, η Αθλέτικ Μπιλμπάο θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια πριν από την αναμέτρηση με τη Λεβάντε, ενώ στη συνέχεια θα φιλοξενηθεί από τη Χετάφε.

Η αναβολή κρίθηκε αναγκαία εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών, με τη διοργανώτρια αρχή να ορίζει εκ νέου την ώρα διεξαγωγής του αγώνα.

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