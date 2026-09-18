Το B2Run δεν είναι αγώνας δρόμου, αλλά η καλύτερη αφορμή να γίνουμε ομάδα

Για να μπορέσεις να κατανοήσεις το αν μια εταιρεία λειτουργεί πραγματικά ως ομάδα μπορείς να μελετήσεις το πώς λειτουργούν τα meetings, τα αποτελέσματα, τα projects ή ακόμα και την εταιρική κουλτούρα της μέσω παρουσιάσεων και newsletters. Διαφορετικά, μπορείς απλώς να βάλεις τους ανθρώπους της να τρέξουν πέντε χιλιόμετρα μαζί.

Εκεί, κάπως, οι τίτλοι μπαίνουν στην άκρη, καθώς ακόμα και ο CEO παύει να είναι πλέον CEO. Το μόνο που υπάρχει είναι η ομάδα και η κοινή προσπάθεια να φτάσουν όλοι μέχρι το τέλος.

Αυτή είναι, στην πραγματικότητα, η ιδέα πίσω από το POWERADE B2Run Athens, το μεγαλύτερο Corporate Running Party της χώρας, που επιστρέφει στο ΟΑΚΑ την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026. Ο αγώνας των 5 χιλιομέτρων είναι απλώς η αφετηρία, αυτό που συμβαίνει γύρω του είναι το πραγματικό ζητούμενο. Άνθρωποι από διαφορετικές εταιρείες και κλάδους αφήνουν για λίγο πίσω την καθημερινότητα του γραφείου, φορούν τα αθλητικά τους και μοιράζονται μια εμπειρία που δύσκολα χωράει σε ένα ακόμη εταιρικό email.

Πίσω από τη διοργάνωση βρίσκεται ο Θανάσης Παπαδημητρίου, ιδρυτής και πρόεδρος της ευΖΗΝ feelόsophy, της εταιρείας που έφερε το B2Run στην Ελλάδα και έχει αναλάβει να το εξελίσσει χρόνο με τον χρόνο. Και αν υπάρχει κάτι που γίνεται ξεκάθαρο μέσα από τη συζήτησή μας μαζί του, είναι πως για εκείνον το B2Run δεν ήταν ποτέ απλώς ένας αγώνας δρόμου. Είναι ένας τρόπος να θυμηθούν οι άνθρωποι ότι μια καλή ομάδα δεν χτίζεται μόνο μπροστά από μια οθόνη ή γύρω από ένα τραπέζι συσκέψεων. Χτίζεται όταν τρέχεις δίπλα στον άλλον, όταν τον περιμένεις, όταν τον ενθαρρύνεις και, τελικά, όταν περνάτε μαζί τη γραμμή του τερματισμού.

Θανάσης Παπαδημητρίου, ιδρυτής και πρόεδρος της ευΖΗΝ feelόsophy

Με περισσότερους από 2.500 εργαζομένους και πάνω από 100 εταιρείες να αναμένονται φέτος, το POWERADE B2Run Athens έχει πλέον εξελιχθεί σε κάτι μεγαλύτερο από ένα corporate event. Είναι μια γιορτή της ομαδικότητας, της ενέργειας και, κυρίως, εκείνων των κοινών στιγμών που κάνουν τους ανθρώπους να αισθάνονται λίγο περισσότερο ομάδα όταν επιστρέφουν στο γραφείο.

-Το POWERADE B2Run επιστρέφει για άλλη μια χρονιά στην Αθήνα. Τι πιστεύετε ότι είναι αυτό που έχει κάνει τον θεσμό να αναπτύσσεται διαρκώς;

Αν με ρωτούσε κάποιος ποιο είναι το μυστικό του B2Run, θα του έλεγα ότι σίγουρα ΔΕΝ είναι αγώνας δρόμου. Είναι μια αφορμή για να συμβεί κάτι πολύ πιο σημαντικό. Οι άνθρωποι μιας εταιρείας βγάζουν τα εταιρικά τους "καπέλα", αφήνουν πίσω τους τίτλους, τα οργανόγραμμα και τα meetings και βρίσκονται δίπλα-δίπλα ως ομάδα. Εκεί δεν έχει σημασία ποιος είναι CEO και ποιος είναι junior. Σημασία έχει ότι όλοι ξεκινούν μαζί και, τις περισσότερες φορές, επιλέγουν να τερματίσουν μαζί.

Πιστεύω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη δύναμη του θεσμού. Ο αθλητισμός είναι απλώς το μέσο. Η πραγματική αξία βρίσκεται στις ανθρώπινες σχέσεις που δημιουργούνται.

Παράλληλα, οι ίδιες οι επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να αντιλαμβάνονται ότι τέτοιες δράσεις δεν είναι απλώς μια όμορφη έξοδος από το γραφείο. Είναι μια επένδυση στους ανθρώπους τους. Όταν βλέπεις συναδέλφους να τερματίζουν μαζί, να γελούν, να χειροκροτούν ο ένας τον άλλον, καταλαβαίνεις ότι έχει δημιουργηθεί κάτι πολύ μεγαλύτερο από έναν αγώνα δρόμου.

-Ζούμε σε μια εποχή όπου οι εργαζόμενοι αναζητούν περισσότερα από έναν καλό μισθό· θέλουν εμπειρίες, σύνδεση και μια υγιή εταιρική κουλτούρα. Πιστεύετε ότι διοργανώσεις όπως το POWERADE B2Run ανταποκρίνονται σε αυτή τη νέα πραγματικότητα;

Τα τελευταία χρόνια μιλάμε συνεχώς για employee engagement, wellbeing και εταιρική κουλτούρα. Πολύ σωστά. Όμως η κουλτούρα δεν χτίζεται με αφίσες στους διαδρόμους ούτε με ωραίες παρουσιάσεις στο intranet.

Χτίζεται όταν οι άνθρωποι ζουν κάτι μαζί.

Για μένα, αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του B2Run. Δημιουργεί μια κοινή ανάμνηση. Και οι κοινές αναμνήσεις είναι αυτές που μετατρέπουν μια ομάδα ανθρώπων σε ομάδα.

Το B2Run δίνει στους ανθρώπους της εταιρίας την ευκαιρία να βρεθούν σε ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον, χωρίς τίτλους και ιεραρχίες. Για λίγες ώρες όλοι συμμετέχουν ισότιμα, υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον και μοιράζονται μια εμπειρία που μένει στη μνήμη. Αυτές οι στιγμές είναι που τελικά διαμορφώνουν κουλτούρα.

-Πριν από μερικά χρόνια η έννοια του corporate running ήταν σχετικά άγνωστη στην Ελλάδα. Πόσο έχει αλλάξει η κουλτούρα των ελληνικών επιχειρήσεων απέναντι σε δράσεις όπως το B2Run;

Η αλλαγή είναι πραγματικά μεγάλη. Όταν ξεκινήσαμε, πολλοί αντιμετώπιζαν το corporate running ως κάτι εξειδικευμένο ή ως μια δράση που αφορά λίγους, τους αθλούμενους.

Σήμερα βλέπουμε εταιρείες να το εντάσσουν στον ετήσιο προγραμματισμό τους, να οργανώνουν εσωτερικές ομάδες συμμετοχής και να το χρησιμοποιούν ως εργαλείο ενίσχυσης της εταιρικής κουλτούρας. Είναι μια εξέλιξη που δείχνει ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις επενδύουν πλέον περισσότερο στον άνθρωπο και λιγότερο μόνο στους αριθμούς.

-Το σύνθημα του B2Run δεν αφορά τόσο τη νίκη όσο τη συμμετοχή. Πόσο σημαντικό είναι για μια εταιρεία να δημιουργεί κοινές εμπειρίες έξω από το εργασιακό περιβάλλον;

Είναι πολύ σημαντικό, γιατί οι δυνατές ομάδες δεν δημιουργούνται αποκλειστικά μέσα στις αίθουσες συσκέψεων.

Όταν οι άνθρωποι μοιράζονται μια πρόκληση, ενθαρρύνουν ο ένας τον άλλον και πανηγυρίζουν έναν κοινό τερματισμό, δημιουργούνται σχέσεις που μεταφέρονται και στην καθημερινή συνεργασία. Το B2Run υπενθυμίζει ότι η επιτυχία μιας ομάδας δεν εξαρτάται πάντα από το ποιος είναι πιο γρήγορος, αλλά από το αν όλοι φτάνουν μαζί στον στόχο.

-Στη φετινή διοργάνωση αναμένονται περισσότεροι από 2.500 εργαζόμενοι και 100 εταιρείες. Τι σημαίνει αυτό για την εξέλιξη του θεσμού αλλά και για την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα;

Οι 2.500 συμμετοχές είναι εντυπωσιακές μόνο αν μείνουν αριθμός. Για μένα σημαίνουν κάτι άλλο. Σημαίνουν ότι πολλές εκατοντάδες άνθρωποι θα περάσουν ένα απόγευμα με τους συναδέλφους τους έξω από το γραφείο. Σημαίνουν ότι περισσότερες από 100 εταιρείες θεωρούν πως αξίζει να επενδύσουν σε μια κοινή εμπειρία. Αυτό είναι ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα. Δείχνει ότι όλο και περισσότερες επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται την αξία τέτοιων πρωτοβουλιών και επιλέγουν να επενδύσουν σε αυτές.

Ταυτόχρονα, δείχνει ότι δημιουργείται μια κοινότητα εταιρειών που μοιράζονται κοινές αξίες γύρω από την ευεξία, τη συνεργασία και την ομαδικότητα. Αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο κέρδος του B2Run.

-Πολλοί εργαζόμενοι θεωρούν ότι ένας αγώνας δρόμου απευθύνεται μόνο σε όσους γυμνάζονται συστηματικά. Τι θα λέγατε σε κάποιον που σκέφτεται να συμμετάσχει για πρώτη φορά;

Θα του έλεγα να μην το αντιμετωπίσει ως αγώνα, αλλά ως εμπειρία.

Δεν χρειάζεται να κυνηγήσει κάποιο χρόνο ούτε να αποδείξει κάτι. Αρκεί να φορέσει τα αθλητικά του και να έρθει με τους συναδέλφους του. Οι περισσότεροι που συμμετέχουν για πρώτη φορά ανακαλύπτουν ότι τελικά η μεγαλύτερη ανταμοιβή δεν είναι ο τερματισμός, αλλά όσα ζουν μέχρι να φτάσουν εκεί.

-Το B2Run είναι ταυτόχρονα αγώνας, networking event και γιορτή. Πόσο σημαντικό είναι αυτό το στοιχείο της εμπειρίας σε σχέση με το καθαρά αθλητικό κομμάτι;

Είναι καθοριστικό. Αν ήταν μόνο ένας αγώνας δρόμου, δεν θα είχε αυτή τη δυναμική.

Το B2Run είναι μια ημέρα όπου συναντιούνται άνθρωποι από διαφορετικούς κλάδους, διαφορετικές εταιρείες και διαφορετικές κουλτούρες. Δημιουργούνται νέες γνωριμίες, συνεργασίες και, πάνω απ’ όλα, μια πολύ θετική ενέργεια που δύσκολα περιγράφεται αν δεν τη ζήσεις. Ο καθένας και η κάθε μία θα βρει την ευκαιρία να «παινέσει το σπίτι του/της», αισθάνονται υπερήφανοι που η εταιρία τους επιλέγει αυτές τις δράσεις. Περιμένοντας το burger ή το hot-dog τους θα ανταλλάξουν κουβέντες με συναδέλφους, συνεργάτες ή ανταγωνιστές. Ακούγωντας τη μουσική κατά τη διάρκεια του party θα χορέψουν και διασκεδάσουν με ανθρώπους που ως εκείνη τη στιγμή ήταν μια διεύθυνση email ή μια φωνή στο τηλέφωνο. Αντιλαμβάνεστε την επίδραση στη σχέση μετά από αυτήν την εμπειρία;

-Η συνεργασία με την POWERADE συνεχίζεται για τρίτη χρονιά. Πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν στρατηγικοί συνεργάτες που μοιράζονται το ίδιο όραμα;

Οι μεγάλες διοργανώσεις δεν χτίζονται μόνο από τους διοργανωτές. Χτίζονται από συνεργασίες που βασίζονται στην εμπιστοσύνη και σε κοινές αξίες.

Η POWERADE έχει αποδείξει ότι βλέπει το B2Run όχι απλώς ως μια χορηγική παρουσία, αλλά ως μια πρωτοβουλία που προάγει την κίνηση, την ευεξία και τον ενεργό τρόπο ζωής. Όταν υπάρχει αυτή η κοινή αντίληψη, η συνεργασία εξελίσσεται φυσικά και γίνεται κάθε χρόνο πιο ουσιαστική. Είμαστε υπερήφανοι για τη διαχρονική συνεργασία μας με την POWERADE αλλά και με όλους τους χορηγούς/υποστηρικτές διότι φαίνεται ότι είναι συνεργασίες win-win.

-Εσείς προσωπικά προτιμάτε να συμμετέχετε στον αγώνα ή να ζείτε την αγωνία της διοργάνωσης από τα παρασκήνια;

Η αλήθεια είναι ότι ως διοργανωτής δύσκολα μπορείς να αφήσεις τον εαυτό σου να λειτουργήσει ως απλός συμμετέχων.

Η μεγαλύτερη ικανοποίηση για μένα έρχεται όταν βλέπω ότι όλα λειτουργούν σωστά και όταν αντικρίζω χιλιάδες χαμογελαστούς ανθρώπους να τερματίζουν. Εκείνη τη στιγμή ξέρεις ότι η δουλειά μιας ολόκληρης ομάδας έχει αποδώσει.

Παρ’ όλα αυτά, συμμετέχω κάθε χρόνο, τρέχοντας τα 5χλμ. στο όνομα της ΕΥ ΖΗΝ feelosophy! Οι συνεργάτες μου από τη μία το περιμένουν, από την άλλη με αποτρέπουν διότι κάθε φορά τερματίζω με σχόλια για λεπτομέρειες που μόνο εγώ διακρίνω.

-Ποια είναι η πιο χαρακτηριστική εικόνα ή ιστορία που έχετε κρατήσει από τις προηγούμενες διοργανώσεις;

Αυτό που μένει κάθε χρόνο δεν είναι ένας συγκεκριμένος τερματισμός, αλλά οι μικρές στιγμές. Συνάδελφοι που περιμένουν τους πιο αργούς για να περάσουν όλοι μαζί τη γραμμή του τερματισμού. CEOs που τρέχουν δίπλα στους εργαζομένους τους χωρίς κανέναν διαχωρισμό. Ομάδες που πανηγυρίζουν σαν να κέρδισαν έναν μεγάλο αγώνα, ενώ στην πραγματικότητα γιορτάζουν απλώς ότι έζησαν κάτι μαζί.

Μα, το πιο συγκινητικό είναι η έναρξη, παρέλαση των εταιρικών ομάδων, μέσα στο Στάδιο του ΟΑΚΑ, η κάθε μία πίσω από τον σημαιοφόρο της, με τη δική τους «στολή», «κραυγές» και ενέργεια. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις και άλλα τόσα συναισθήματα.

Αυτές οι εικόνες είναι η πραγματική ταυτότητα του B2Run.

-Αν έπρεπε να περιγράψετε το POWERADE B2Run Athens με τρεις λέξεις, ποιες θα ήταν;

Ομαδικότητα. Ενέργεια/Εκτόνωση. Χαμόγελα.

-Ποιο είναι το προσωπικό σας στοίχημα για τη φετινή διοργάνωση της 8ης Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ;

Κάθε χρόνο θέλουμε να ανεβάζουμε τον πήχη οργανωτικά και σε επίπεδο εμπειρίας, αλλά προφανώς και αριθμητικά.

Το στοίχημα της ομάδας μας είναι κάθε συμμετέχων να φύγει από το ΟΑΚΑ έχοντας την αίσθηση ότι έζησε κάτι που αξίζει να επαναλάβει και να προτείνει στους συναδέλφους του την επόμενη χρονιά. Αν το πετύχουμε αυτό, τότε έχουμε πετύχει τον βασικό μας στόχο.

-Αν μπορούσατε να δώσετε ένα μήνυμα σε έναν CEO που δεν έχει ακόμα δηλώσει συμμετοχή για την εταιρεία του, ποιο θα ήταν;

Αν ένας CEO διαβάσει τα παραπάνω και διστάζει ακόμη, θα του πρότεινα ότι δε χρειάζεται να ασπαστεί τα όσα ανέφερα και πιστεύω.

Να έρθει μία φορά όμως, σαν επισκέπτης.

Να περπατήσει στον χώρο πριν την εκκίνηση, να δει τις ομάδες να φωτογραφίζονται, να ακούσει τις συζητήσεις μετά τον τερματισμό και να παρατηρήσει πόσοι άνθρωποι φεύγουν χαμογελώντας.

Εκεί θα καταλάβει γιατί οι περισσότερες εταιρείες που συμμετέχουν μία φορά επιστρέφουν και στις επόμενες.