AEK: Ο Νίκολιτς μίλησε για το ενδεχόμενο να αναλάβει την εθνική Σερβίας

Τη σημασία που πρέπει να έχει η εθνική ομάδα για κάθε ποδοσφαιριστή της Σερβίας ανέδειξε ο Μάρκο Νίκολιτς, μιλώντας στην εκπομπή «Super Indirektno kod Popa i Milana».

Ο προπονητής της ΑΕΚ στάθηκε ιδιαίτερα στη σύνδεση των παικτών με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα τη στάση που έχουν οι Κροάτες διεθνείς.

Ο Νίκολιτς έχει συνεργαστεί με τους Ντομαγκόι Βίντα και Λόβρο Μάγερ στην ΑΕΚ, ενώ στο παρελθόν είχε υπό τις οδηγίες του και τον Βέντραν Τσόρλουκα, γεγονός που, όπως ανέφερε, του έχει επιτρέψει να γνωρίζει από κοντά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν την εθνική τους ομάδα.

Παράλληλα, ο Σέρβος τεχνικός αναφέρθηκε και στην προοπτική να καθίσει κάποια στιγμή στον πάγκο της εθνικής Σερβίας, τονίζοντας πως πρόκειται για κάτι που θα ήθελε να συμβεί στο μέλλον.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς:

«Στην ΑΕΚ έχω τον Ντομαγκόι Βίντα και τον Λόβρο Μάγερ, ενώ παλαιότερα είχα τον Βέντραν Τσόρλουκα. Και γνωρίζω πώς αντιμετωπίζουν την κλήση στην εθνική ομάδα, πώς κοιτάζουν αν βρίσκονται στην αποστολή… Για εκείνους είναι ζήτημα ζωής και θανάτου, με την πιο θετική έννοια! Αυτό πρέπει να χτίσουμε κι εμείς. Μιλούσα σήμερα κιόλας με τον φίλο μου, τον Μπάτο Μίρκοβιτς, από μικρή ηλικία τα παιδιά πρέπει να μαθαίνουν ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο ιερό από τη φανέλα της Σερβίας! Όταν ακούγεται το “Boze pravde”, πρέπει να πεθαίνεις εκεί κάτω στο γήπεδο! Μπορεί να μην έχεις ποιότητα, αλλά πρέπει να αφήσεις τα πάντα στο χορτάρι. Αυτό πρέπει να είναι το γράμμα “Α” στο αλφάβητο της εθνικής ομάδας!».