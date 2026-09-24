Ντέλε Άλι: Προπονείται με τη Μπάρνετ όσο ψάχνει ομάδα

O πρώην άσος της Τότεναμ είναι αποφασισμένος να συνεχίσει την καριέρα του και ψάχνει ομάδα σε μικρότερες κατηγορίες της Αγγλίας 

Ντέλε Άλι: Προπονείται με τη Μπάρνετ όσο ψάχνει ομάδα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ντέλε Αλι συνεχίζει να ψάχνει για νέα ομάδα. Ο 30χρονος Αγγλος μέσος, που έμεινε ελεύθερος από την Κόμο το Σεπτέμβριο του 2025 και από τότε δεν έχει βρει ακόμη νέα ομάδα συμμετέχει στις προπονήσεις της Μπαρνέτ (ομάδα της League Two), ώστε να διατηρήσει τη φυσική του κατάσταση στην προσπάθεια του να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο Ντέλε Αλι, που υπέφερε από σοβαρή κατάθλιψη τα τελευταία χρόνια, είχε μια σειρά ανεπιτυχών σεζόν σε Εβερτον, Μπεσίκτας και Κόμο. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Daily Express» έχει αποφασίσει να συνεχίσει την καριέρα του και είναι σ' επαφές με ομάδες μικρότερων κατηγοριών στην Αγγλία.

COMMENTS
LATEST NEWS
13:31 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Έχει τρελάνει την Αγγλία ο Κωστούλας - Υποψήφιος για παίκτης του μήνα στην Premier League

13:21 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός: Πρώτη παρουσία του Ναν στο T-Center και συνάντηση με Ομπράντοβιτς

13:19 SUPER LEAGUE

ΕΠΟ: Πειθαρχική δίωξη στον Μπέο

13:16 GREEK BASKET LEAGUE

GBL: Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του Βασίλη Μουράτου

13:04 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Ντέλε Άλι προπονείται με τη Μπάρνετ όσο ψάχνει ομάδα

12:51 SUPER LEAGUE

Ενίσχυση από… Ιανουάριο για την ΑΕΚ: Δυσκολα θα προκύψει ευκαιρία από τους ελεύθερους

12:46 EUROLEAGUE

Το μήνυμα του Παναθηναϊκού στον κόσμο: «Η στήριξη της ομάδας γίνεται μόνο με τη φωνή»

12:43 SUPER LEAGUE 2

Νέστος Χρυσούπολης: Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία ο Καβακάς

12:29 BET ON

Πρεμιέρα Euroleague με Score More-Win More* για κάθε πόντο Βεζένκοφ και Φρανσίσκο από pamestoixima

12:15 ΜΠΑΣΚΕΤ

Άννα-Νίκη Σταμολάμπρου: «Μου λείπει ένα πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό»

12:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Γαλλιάς: Νοκ άουτ με τραυματισμό ο Κονατέ - Παίρνει τη θέση του ο Γιορό

11:51 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κριστιάνο Ρονάλντο: «Προσπαθούν να με… σκοτώσουν» – Ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσυρθεί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας