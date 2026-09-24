Ντέλε Άλι: Προπονείται με τη Μπάρνετ όσο ψάχνει ομάδα

Ο Ντέλε Αλι συνεχίζει να ψάχνει για νέα ομάδα. Ο 30χρονος Αγγλος μέσος, που έμεινε ελεύθερος από την Κόμο το Σεπτέμβριο του 2025 και από τότε δεν έχει βρει ακόμη νέα ομάδα συμμετέχει στις προπονήσεις της Μπαρνέτ (ομάδα της League Two), ώστε να διατηρήσει τη φυσική του κατάσταση στην προσπάθεια του να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο Ντέλε Αλι, που υπέφερε από σοβαρή κατάθλιψη τα τελευταία χρόνια, είχε μια σειρά ανεπιτυχών σεζόν σε Εβερτον, Μπεσίκτας και Κόμο. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Daily Express» έχει αποφασίσει να συνεχίσει την καριέρα του και είναι σ' επαφές με ομάδες μικρότερων κατηγοριών στην Αγγλία.