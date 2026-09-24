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Το μήνυμα του Παναθηναϊκού στον κόσμο: «Η στήριξη της ομάδας γίνεται μόνο με τη φωνή»

Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει το ταξίδι του στα ευρωπαϊκά παρκέ και ο κόσμος του "τριφυλλιού" αναμένεται να παίξει και φέτος καταλυτικό ρόλο. 

Το μήνυμα του Παναθηναϊκού στον κόσμο: «Η στήριξη της ομάδας γίνεται μόνο με τη φωνή»
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Η Euroleague αρχίζει και ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται απόψε (21:15) την Παρί στο T Center, με την ΚΑΕ να καλεί τους φίλους της να στηρίξουν την ομάδα με τη φωνή τους.

Αναλυτικά το μήνυμα της ΚΑΕ:

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενημερώνει το φίλαθλο κοινό εν όψει της αποψινής αναμέτρησης (24/09, 21:15) με την Paris Basketball για την 1η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της EuroLeague.Είσοδος στο γήπεδο

• Οι θύρες θα ανοίξουν στις 18:15.

• Συνιστάται έγκαιρη προσέλευση, ώστε οι φίλαθλοι να απολαύσουν τις δράσεις που θα πραγματοποιούνται στον περιβάλλοντα χώρο και να αποφευχθούν καθυστερήσεις.

Οδηγίες για οχήματα

• Η είσοδος των οχημάτων στο Telekom Center Athens θα γίνεται αποκλειστικά από την Πύλη Δ’, λόγω παράλληλης δράσης στο κεντρικό στάδιο.

• Διαθέσιμα parking: P4 και P6.

• Το Parking 5 θα είναι διαθέσιμο μόνο για κατόχους VIP εισιτηρίων διαρκείας και σουιτών.

• Το Parking 5 θα είναι διαθέσιμο μόνο για κατόχους VIP εισιτηρίων διαρκείας και σουιτών.

• Συνιστάται η χρήση ΜΜΜ για την πρόσβαση στο γήπεδο.

Εισιτήρια

• Όλα τα εισιτήρια (μεμονωμένα και διαρκείας) είναι αυστηρά προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται.

• Η ταυτοποίηση μέσω της εφαρμογής Gov Wallet είναι υποχρεωτική για την είσοδο στο γήπεδο.

• Το εισιτήριο πρέπει να είναι διαθέσιμο είτε σε ψηφιακή μορφή (QR code) είτε εκτυπωμένο.

• Παιδιά άνω των τριών (3) ετών εισέρχονται αποκλειστικά με ξεχωριστό εισιτήριο.

Θέσεις θεατών

• Οι φίλαθλοι παρακολουθούν τον αγώνα αποκλειστικά από τη θέση που αναγράφεται στο εισιτήριό τους.

Κανόνες συμπεριφοράς

• Η στήριξη της ομάδας γίνεται μόνο με τη φωνή.

• Απαγορεύονται απολύτως τα laser, τα καπνογόνα και τα πυροτεχνήματα. Η παραβίαση επισύρει αυστηρές κυρώσεις και ποινές κεκλεισμένων των θυρών.

• Οι κάτοχοι court-side εισιτηρίων οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην παρεμβαίνουν στη διεξαγωγή του αγώνα.

• Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση πανό ή επιγραφών πολιτικού, θρησκευτικού ή ιδεολογικού χαρακτήρα, καθώς και κάθε είδους υβριστικού, ρατσιστικού ή σεξιστικού περιεχομένου.

• Δεν επιτρέπεται η είσοδος των φιλάθλων στο γήπεδο με φαγητό, ποτό ή καφέ για λόγους ασφαλείας και εμπορικής πολιτικής.

Απαγορευμένα αντικείμενα

• Κράνη μοτοσικλέτας

• Μπουκάλια (νερού ή άλλων υγρών)

• Εύφλεκτα υλικά

• Αιχμηρά αντικείμενα

• Κάθε συσκευή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί επικίνδυνα

Ο ισχύων νόμος προβλέπει βαριές και άμεσες ποινές για παραβάσεις, περιλαμβανομένης της απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα.

Αποχώρηση

• Κατά την αποχώρηση, παρακαλούμε να ακολουθούνται οι οδηγίες του προσωπικού ασφαλείας, ώστε να διασφαλιστεί ομαλή και γρήγορη έξοδος.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΑΚΤOR καλεί τους φιλάθλους της να βρεθούν από νωρίς στο Telekom Center Athens, να ζήσουν μία μοναδική εμπειρία και να στηρίξουν την ομάδα απέναντι στην Paris Basketball, όπως μόνο αυτοί ξέρουν, στην πρεμιέρα της EuroLeague στο σπίτι μας.

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