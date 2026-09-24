Νέστος Χρυσούπολης: Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία ο Καβακάς

Και επίσημα παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Νέστου Χρυσούπολης αποτελεί ο Τίμος Καβακάς, σηματοδοτώντας ακόμα μια απόλυση στη Super League 2.

Ο 53χρονος προπονητής, ανέλαβε την ομάδα στις 6 Ιουλίου, και αποχωρεί έπειτα από τρεις αγώνες πρωταθλήματος, με απολογισμό μία νίκη, μία ισοπαλία και μία ήττα, ενώ στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας προκρίθηκε στη League Phase της διοργάνωσης επί του Απόλλων Καλαμαριάς, μετρώντας δύο ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια, από ΑΕΚ και ΟΦΗ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

“Η ΠΑΕ ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον προπονητή Τιμόθεο Καβάκα και τον βοηθό προπονητή Άκη Γεωργίου.

Τους ευχαριστούμε για την προσφορά και τη συνεργασία τους με την ομάδα και τους ευχόμαστε καλή συνέχεια στην επαγγελματική τους πορεία“.