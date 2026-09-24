Νέστος Χρυσούπολης: Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία ο Καβακάς

Τέλος έπειτα από 5 αγώνες ο Τίμος Καβακάς από τον πάγκο του Νέστου Χρυσούπολης 

Νέστος Χρυσούπολης: Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία ο Καβακάς
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Και επίσημα παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Νέστου Χρυσούπολης αποτελεί ο Τίμος Καβακάς, σηματοδοτώντας ακόμα μια απόλυση στη Super League 2.

Ο 53χρονος προπονητής, ανέλαβε την ομάδα στις 6 Ιουλίου, και αποχωρεί έπειτα από τρεις αγώνες πρωταθλήματος, με απολογισμό μία νίκη, μία ισοπαλία και μία ήττα, ενώ στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας προκρίθηκε στη League Phase της διοργάνωσης επί του Απόλλων Καλαμαριάς, μετρώντας δύο ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια, από ΑΕΚ και ΟΦΗ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Η ΠΑΕ ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον προπονητή Τιμόθεο Καβάκα και τον βοηθό προπονητή Άκη Γεωργίου.

Τους ευχαριστούμε για την προσφορά και τη συνεργασία τους με την ομάδα και τους ευχόμαστε καλή συνέχεια στην επαγγελματική τους πορεία“.

READ MORE

COMMENTS
LATEST NEWS
13:31 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Έχει τρελάνει την Αγγλία ο Κωστούλας - Υποψήφιος για παίκτης του μήνα στην Premier League

13:21 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός: Πρώτη παρουσία του Ναν στο T-Center και συνάντηση με Ομπράντοβιτς

13:19 SUPER LEAGUE

ΕΠΟ: Πειθαρχική δίωξη στον Μπέο

13:16 GREEK BASKET LEAGUE

GBL: Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του Βασίλη Μουράτου

13:04 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Ντέλε Άλι προπονείται με τη Μπάρνετ όσο ψάχνει ομάδα

12:51 SUPER LEAGUE

Ενίσχυση από… Ιανουάριο για την ΑΕΚ: Δυσκολα θα προκύψει ευκαιρία από τους ελεύθερους

12:46 EUROLEAGUE

Το μήνυμα του Παναθηναϊκού στον κόσμο: «Η στήριξη της ομάδας γίνεται μόνο με τη φωνή»

12:43 SUPER LEAGUE 2

Νέστος Χρυσούπολης: Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία ο Καβακάς

12:29 BET ON

Πρεμιέρα Euroleague με Score More-Win More* για κάθε πόντο Βεζένκοφ και Φρανσίσκο από pamestoixima

12:15 ΜΠΑΣΚΕΤ

Άννα-Νίκη Σταμολάμπρου: «Μου λείπει ένα πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό»

12:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Γαλλιάς: Νοκ άουτ με τραυματισμό ο Κονατέ - Παίρνει τη θέση του ο Γιορό

11:51 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κριστιάνο Ρονάλντο: «Προσπαθούν να με… σκοτώσουν» – Ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσυρθεί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας