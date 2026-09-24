Άρης: Οι αλλαγές στο «Nick Galis Hall» (pics)

Διαφορετική είναι πλέον η εικόνα του Παλέ, καθώς οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα στο «σπίτι» του μπασκετικού Άρη έχουν αλλάξει σημαντικά την όψη του Αλεξανδρείου.

Κεντρικό σημείο των παρεμβάσεων αποτελεί η νέα κερκίδα που τοποθετήθηκε στο ένα πέταλο. Η συγκεκριμένη προσθήκη διαφοροποιεί αισθητά τη διαμόρφωση του γηπέδου, ενώ παράλληλα σειρά εργασιών πραγματοποιήθηκε και σε άλλους χώρους του Αλεξανδρείου.

Οι πρώτες εικόνες από το ανανεωμένο Παλέ έγιναν γνωστές με αφορμή τη σημερινή Media Day της ΚΑΕ Άρης. Οι «κιτρινόμαυροι» βρέθηκαν στο γήπεδο για τις καθιερωμένες φωτογραφίσεις, αλλά και για τις υποχρεώσεις τους ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η καινούργια κερκίδα είναι πτυσσόμενη και μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 650 φιλάθλους, συμβάλλοντας παράλληλα στη διαμόρφωση του Παλέ σε μία… κυκλική αρένα.

Οι παρεμβάσεις, ωστόσο, δεν περιορίστηκαν στο συγκεκριμένο σημείο. Αλλαγές έγιναν και στους χώρους των θεατών, με τα δημοσιογραφικά θεωρεία να μεταφέρονται σε ανώτερο διάζωμα, ενώ αντίστοιχες εργασίες πραγματοποιήθηκαν και στα courtside seats.

Μέσα από τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις, η συνολική χωρητικότητα του γηπέδου αυξάνεται κατά 1.000 θέσεις.

Σημαντική αλλαγή αποτελεί και η τοποθέτηση LED φωτισμού, με δυνατότητα προβολής μηνυμάτων περιμετρικά του θόλου και στο ύψος των κερκίδων, στα πρότυπα του ΝΒΑ. Η συγκεκριμένη προσθήκη έχει ως στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας των φιλάθλων.

Παράλληλα, έχει προβλεφθεί η αναβάθμιση των ηχητικών εγκαταστάσεων, ενώ στο Παλέ δημιουργούνται VIP Lounge, νέα γραφεία και νέα αποδυτήρια.

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν και σε χώρους που αφορούν την καθημερινότητα της ομάδας, καθώς πραγματοποιήθηκε ανακαίνιση στο γυμναστήριο, το φυσιοθεραπευτήριο, τα αποδυτήρια, αλλά και τη μπουτίκ.

Αυτή είναι πλέον η νέα εικόνα του Παλέ, όπως παρουσιάστηκε μέσα από τη σημερινή Media Day της ΚΑΕ Άρης.

Δείτε παρακάτω τις πρώτες εικόνες από το ανανεωμένο Παλέ: