Παναθηναϊκός: Πήρε χρόνο συμμετοχής ο Πελίστρι στο φιλικό της Ουρουγουάης με την Ιαπωνία
Ο Φακούντο Πελίστρι αγωνίστηκε μετά από καιρό με τη φανέλα της Εθνικής Ουρουγουάης
Ο Φακούντο Πελίστρι βρέθηκε στις κλήσεις του ομοσπονδιακού προπονητή Ντιέγκο Φορλάν, ο οποίος ανέλαβε τις τύχες της «Σελέστε» μετά την απογοητευτική πορεία της στο Μουντιάλ.
Ο παίκτης του Παναθηναϊκού δεν ξεκίνησε βασικός, ωστόσο πήρε χρόνο συμμετοχής στην φιλική ήττα της Ουρουγουάης με την Ιαπωνία με τελικό σκορ 3-1, αφού δέχθηκε δύο γκολ στις καθυστερήσεις.
Ο διεθνής εξτρέμ του Παναθηναϊκού πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 84ο λεπτό.