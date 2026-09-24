Παναθηναϊκός: Πήρε χρόνο συμμετοχής ο Πελίστρι στο φιλικό της Ουρουγουάης με την Ιαπωνία

Ο Φακούντο Πελίστρι βρέθηκε στις κλήσεις του ομοσπονδιακού προπονητή Ντιέγκο Φορλάν, ο οποίος ανέλαβε τις τύχες της «Σελέστε» μετά την απογοητευτική πορεία της στο Μουντιάλ.

Ο παίκτης του Παναθηναϊκού δεν ξεκίνησε βασικός, ωστόσο πήρε χρόνο συμμετοχής στην φιλική ήττα της Ουρουγουάης με την Ιαπωνία με τελικό σκορ 3-1, αφού δέχθηκε δύο γκολ στις καθυστερήσεις.

Ο διεθνής εξτρέμ του Παναθηναϊκού πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 84ο λεπτό.