Ουντινέζε: Ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Αλάμπα

Με κάθε επισημότητα ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Νταβίντ Αλάμπα στην Ουντινέζε, αφού ο Ιταλικός σύλλογος ανακοίνωσε την απόκτηση του έμπειρου αμυντικού.

Ο Αλάμπα έμεινε ελεύθερος από την Ρεάλ Μαδρίτης μετά το τέλος της σεζόν, αφού ο Ζοσέ Μουρίνιο δεν τον υπολόγιζε στα πλάνα του και ο Αυστριακός αναζητούσε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

«Ένας πρωταθλητής στα ασπρόμαυρα. Ο Νταβίντ Αλάμπα είναι νέος παίκτης της Ουντινέζε. Εμπειρία, ηγετικές ικανότητες και καριέρα στο κορυφαίο επίπεδο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου» αναφέρει η ανακοίνωση.