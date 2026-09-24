· Σερβία

Αποθεώνουν Γιόβιτς οι Σέρβοι: «Βασικός κόντρα στην Ελλάδα - Διανύει περίοδο φόρμας»

Ξεχωριστή αναφορά από τα Μέσα της Σερβίας στον επιθετικό της ΑΕΚ.

Αποθεώνουν Γιόβιτς οι Σέρβοι: «Βασικός κόντρα στην Ελλάδα - Διανύει περίοδο φόρμας»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τον Λούκα Γιόβιτς προορίζει για την κορυφή της επίθεσης της Σερβίας ο Βέλικο Παούνοβιτς, ενόψει της αποψινής αναμέτρησης με την Ελλάδα για την πρεμιέρα του Nations League (ALPHA, 21:45).

Ο επιθετικός της ΑΕΚ αναμένεται να καλύψει το κενό του τραυματία Ντούσαν Βλάχοβιτς, με τα σερβικά δημοσιεύματα να στέκονται στην αγωνιστική του κατάσταση.

Η «Novosti» αναφέρεται με θετικά σχόλια στον 28χρονο φορ, υπογραμμίζοντας πως βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα και έχει παρουσιάσει υψηλή αποτελεσματικότητα με τη φανέλα της Ένωσης τους τελευταίους μήνες. Όπως σημειώνει, η γνώση του αντιπάλου μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη για τον Γιόβιτς στην προσπάθεια να βρει λύσεις απέναντι στην ελληνική άμυνα.

Η απουσία του Βλάχοβιτς, που αποχώρησε από την αποστολή λόγω τραυματισμού στον οπίσθιο μηριαίο, υποχρέωσε τον Παούνοβιτς να αλλάξει τα αρχικά του πλάνα. Σύμφωνα με την ίδια εκτίμηση, θέση στο αρχικό σχήμα αναμένεται να πάρει και ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ.

Ο Γιόβιτς προέρχεται από καθοριστική εμφάνιση στο Πανθεσσαλικό, όπου σημείωσε δύο γκολ και υπέγραψε τη νίκη της ΑΕΚ επί του Βόλου. Στη φετινή σεζόν μετρά έξι τέρματα σε εννέα παιχνίδια, ενώ με την εθνική Σερβίας έχει καταγράψει 52 συμμετοχές και 11 γκολ.

COMMENTS
LATEST NEWS
18:17 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρόσι: «Δύσκολο το έργο μας χωρίς τον Βάργκα»

18:14 GREEK BASKET LEAGUE

Φιλική νίκη για το Περιστέρι κόντρα στο Μαρούσι

17:50 GREEK BASKET LEAGUE

Σπανούλης: «Αυτή είναι η ομάδα, έτσι θα προχωρήσουμε»

17:29 BET ON

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 33 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

17:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αποθεώνουν Γιόβιτς οι Σέρβοι: «Βασικός κόντρα στην Ελλάδα - Διανύει περίοδο φόρμας»

16:44 EUROLEAGUE

Θύρα 13 για την πρεμιέρα με Ομπράντοβιτς: «Όλοι μαζί, έτοιμοι να γράψουμε άλλη μία χρυσή σελίδα»

16:36 GREEK BASKET LEAGUE

Παπαπέτρου τέλος από τη διαιτησία: Ανακοινώθηκε το «κρέμασμα» της σφυρίχτρας

16:31 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Αίτημα αναβολής με Ατρόμητο - Μένει στην Αγγλία για τα παιχνίδια με Σαχτάρ και Σίτι

16:31 BET ON

Μέσω διαδικτύου έπαιξε ΤΖΟΚΕΡ ο υπερτυχερός που κέρδισε πάνω από 9,6 εκατ. ευρώ

16:22 SUPER LEAGUE 2

Πανσερραϊκός: Στον Κώστα Γεωργιάδη τα ηνία της ομάδας

15:57 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Πήρε χρόνο συμμετοχής ο Πελίστρι στο φιλικό της Ουρουγουάης με την Ιαπωνία

15:44 ΣΠΟΡ

Πόλο: Στην Αθήνα οι τελικοί των Παγκοσμίων Κυπέλλων ανδρών και γυναικών το 2027

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας