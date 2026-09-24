Αποθεώνουν Γιόβιτς οι Σέρβοι: «Βασικός κόντρα στην Ελλάδα - Διανύει περίοδο φόρμας»

Τον Λούκα Γιόβιτς προορίζει για την κορυφή της επίθεσης της Σερβίας ο Βέλικο Παούνοβιτς, ενόψει της αποψινής αναμέτρησης με την Ελλάδα για την πρεμιέρα του Nations League (ALPHA, 21:45).

Ο επιθετικός της ΑΕΚ αναμένεται να καλύψει το κενό του τραυματία Ντούσαν Βλάχοβιτς, με τα σερβικά δημοσιεύματα να στέκονται στην αγωνιστική του κατάσταση.

Η «Novosti» αναφέρεται με θετικά σχόλια στον 28χρονο φορ, υπογραμμίζοντας πως βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα και έχει παρουσιάσει υψηλή αποτελεσματικότητα με τη φανέλα της Ένωσης τους τελευταίους μήνες. Όπως σημειώνει, η γνώση του αντιπάλου μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη για τον Γιόβιτς στην προσπάθεια να βρει λύσεις απέναντι στην ελληνική άμυνα.

Η απουσία του Βλάχοβιτς, που αποχώρησε από την αποστολή λόγω τραυματισμού στον οπίσθιο μηριαίο, υποχρέωσε τον Παούνοβιτς να αλλάξει τα αρχικά του πλάνα. Σύμφωνα με την ίδια εκτίμηση, θέση στο αρχικό σχήμα αναμένεται να πάρει και ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ.

Ο Γιόβιτς προέρχεται από καθοριστική εμφάνιση στο Πανθεσσαλικό, όπου σημείωσε δύο γκολ και υπέγραψε τη νίκη της ΑΕΚ επί του Βόλου. Στη φετινή σεζόν μετρά έξι τέρματα σε εννέα παιχνίδια, ενώ με την εθνική Σερβίας έχει καταγράψει 52 συμμετοχές και 11 γκολ.