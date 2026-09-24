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Μάγερ: «Απολαμβάνω το ποδόσφαιρο και αισθάνομαι υπέροχα στην ΑΕΚ»

Ο Λόβρο Μάγερ κλήθηκε στην εθνική Κροατίας και αναφέρθηκε στην παρουσία του στην ΑΕΚ και την επιλογή του να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα.

Μάγερ: «Απολαμβάνω το ποδόσφαιρο και αισθάνομαι υπέροχα στην ΑΕΚ»
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Ο Λόβρο Μάγερ βρίσκεται τελικά στις επιλογές της εθνικής Κροατίας, καθώς κλήθηκε να καλύψει τις απουσίες που προέκυψαν στη μεσαία γραμμή λόγω τραυματισμών.

Ο διεθνής μέσος της ΑΕΚ μίλησε στα κροατικά ΜΜΕ για την παρουσία του στην Ελλάδα και δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την απόφασή του να μετακομίσει στην Αθήνα.

Όσα δήλωσε ο Μάγερ:

Για το ξεκίνημά του στην ΑΕΚ:

«Έκανα ένα καλό ξεκίνημα. Υπάρχουν αρκετοί δικοί μας παίκτες εκεί, ο Βίντα, ο Γιόβιτς, ο Γκατσίνοβιτς, όπως επίσης ο προπονητής και οι συνεργάτες του. Ο σύλλογος είναι εκπληκτικός, όλοι ζουν για το ποδόσφαιρο και τα πάντα είναι πολύ καλά οργανωμένα. Απολαμβάνω το ποδόσφαιρο και αισθάνομαι υπέροχα».

Για τη συνομιλία που είχε με τον Σλάβεν Μπίλιτς:

«Αυτό συνέβη όταν ανέλαβε την τεχνική ηγεσία ο Μπίλιτς. Μιλήσαμε και η συζήτησή μας πήγε εξαιρετικά. Του είπα ότι ήμουν χαρούμενος. Του είπα επίσης -και δεν το λέω ως μια τυπική φράση- ότι το να αγωνίζομαι με την Εθνική ομάδα είναι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα στην καριέρα μου.

Ένας από τους λόγους που πήγα στην ΑΕΚ ήταν για να αγωνίζομαι συνεχώς, να παίζω όσο καλύτερα μπορώ και να βρίσκομαι εδώ, στην εθνική ομάδα, ώστε να μπορώ να βοηθήσω».

Για την απογοήτευσή του που δεν πήγε στο Μουντιάλ:

«Η σεζόν στη Βόλφσμπουργκ ήταν κακή. Τα πράγματα εξελίχθηκαν όπως εξελίχθηκαν και υπάρχουν ορισμένα πράγματα που δεν μπορείς να επηρεάσεις. Πιστεύω ότι πήρα μια πολύ καλή απόφαση πηγαίνοντας στην Ελλάδα».

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