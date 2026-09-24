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Ρόσι: «Δύσκολο το έργο μας χωρίς τον Βάργκα»

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής Ουγγαρίας, Μάρκο Ρόσι σχολίασε μεταξύ άλλων την απουσία του Μπαρνάμπας Βάργκα από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, χαρακτηρίζοντάς τον ως αναντικατάστατο.

Ρόσι: «Δύσκολο το έργο μας χωρίς τον Βάργκα»
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Χωρίς τον Μπαρνάμπας Βάργκα θα εκκινήσει τις υποχρεώσεις της στη League B του Nations League η Ουγγαρία, καθότι ο επιθετικός της ΑΕΚ υπέστη τραυματισμό στο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό και δεν θα μπορέσει να ενισχύσει τις προσπάθειες των «Μαγιάρων».

Στην απουσία του 31χρονου στάθηκε και ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Μάρκο Ρόσι, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως η απουσία του δεν μπορεί εύκολα να αντικατασταθεί.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ρόσι:

«Μας λείπουν σημαντικοί παίκτες, οι οποίοι είναι δύσκολο να αντικατασταθούν. Πρέπει να αποδεχτούμε ότι η ποιότητα είναι ποιότητα.

Ταυτόχρονα, όμως, αυτό αποτελεί και μια ευκαιρία. Για τους υπόλοιπους μπορεί να αποτελέσει ένα επιπλέον κίνητρο, ώστε να αποδείξουν την αξία τους σε διεθνές επίπεδο.

Το πόσο δύσκολο θα είναι το έργο μας χωρίς τον Βάργκα και τον Σάλαϊ θα εξαρτηθεί από την αντίδραση των παικτών που βρίσκονται στην αποστολή.

Δεν παραπονιέμαι ποτέ για τις απουσίες. Πρέπει να αντιδράσουμε σε αυτή την κατάσταση με τον πιο θετικό τρόπο. Διαφορετικά, δεν θα έχουμε καμία πιθανότητα να φτάσουμε στη νίκη».

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