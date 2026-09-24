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Φιλική νίκη για το Περιστέρι κόντρα στο Μαρούσι

Το Περιστέρι επικράτησε στο κλειστό του Αγίου Θωμά του Αμαρουσίου με σκορ 86-81.

Φιλική νίκη για το Περιστέρι κόντρα στο Μαρούσι
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Συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα της προετοιμασίας έδωσε το Περιστέρι, το οποίο επικράτησε με 86-81 του Αμαρουσίου στο Κλειστό του Αγίου Θωμά.

Οι φιλοξενούμενοι πήραν από νωρίς τον έλεγχο της αναμέτρησης και έκλεισαν την πρώτη περίοδο με διαφορά 12 πόντων (17-29). Το Μαρούσι, ωστόσο, ανέβασε την απόδοσή του στη συνέχεια, επέστρεψε σταδιακά στο παιχνίδι και μείωσε την απόσταση, διεκδικώντας μέχρι τέλους τη νίκη.

Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου διατήρησε την ψυχραιμία της στα κρίσιμα σημεία και κράτησε το προβάδισμα μέχρι τη λήξη, φεύγοντας από την έδρα του Αμαρουσίου με το ροζ φύλλο του φιλικού αγώνα.

Στην επίθεση του Περιστερίου ξεχώρισε ο Νίκολς, που ολοκλήρωσε το ματς με 19 πόντους. Για το Μαρούσι, ο Γουόκερ ήταν ο κορυφαίος σκόρερ της αναμέτρησης, σημειώνοντας 28 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 17-29, 43-49, 61-66, 81-86.

ΜΑΡΟΥΣΙ (Παπαθεοδώρου): Γουόκερ 28 (3 τριπ.), Κόνιαρης 2, Κουάνι 2, Σαλάς 17 (1 τριπ.), Ντε Σόουζα 13, Μαρτς 15 (3 τριπ.), Τζάκσον, Γουέαρ 2, Κασελάκης 2, Ιορδάνου.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Ξανθόπουλος): Νίκολς 19 (1 τριπ.), Πετράκης 2, Φιντς 6, Παπαδάκης 10 (2 τριπ.), Κάριους 5 (1 τριπ.), Φραΐντέλ 6 (2 τριπ.), Γκιουζέλης, Άντερσον 15, Πέιν 9, Χατζηδάκης 6, Καματερός 3 (1 τριπ.), Θωμάκος 5, Ασωνίτης.

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