Τρινκιέρι: «Η νέα σεζόν είναι η αρχή ενός καινούργιου βιβλίου για τον ΠΑΟΚ»

Ο Αντρέα Τρινκέρι μίλησε στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΣΑΚΕ για την επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ και τις προκλήσεις που περιμένουν τον «Δικέφαλο του Βορρά» στη νέα σεζόν της GBL.

Ο Ιταλός προπονητής αναφέρθηκε στην καινούργια προσπάθεια που ξεκινούν οι Θεσσαλονικείς, περιγράφοντάς την ως ένα νέο βιβλίο που τώρα αρχίζει να γράφεται. Παράλληλα, στάθηκε στις απαιτήσεις και στην πίεση που συνοδεύουν τον σύλλογο, αλλά και στις συνθήκες που διαμορφώνονται στο φετινό πρωτάθλημα.

Ο Τρινκέρι υπογράμμισε επίσης την ανταγωνιστικότητα της GBL, η οποία αναμένεται να προσφέρει δυνατές αναμετρήσεις στη διάρκεια της χρονιάς, με τον ΠΑΟΚ να καλείται να ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες που υπάρχουν γύρω από την ομάδα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ιταλός προπονητής

«Η νέα σεζόν δεν είναι απλώς μια καινούργια σελίδα για τον ΠΑΟΚ. Είναι η αρχή ενός καινούργιου βιβλίου. Και όταν ανοίγεις ένα καινούργιο βιβλίο, δεν μπορείς να γράψεις την τελευταία σελίδα από την πρώτη μέρα. Πρέπει να γράφεις κάθε μέρα μία καλή σελίδα.

Ξέρουμε ότι υπάρχουν υψηλές προσδοκίες και αυτό είναι κάτι θετικό. Η πίεση είναι προνόμιο, γιατί όταν κανείς δεν περιμένει τίποτα από εσένα, σημαίνει ότι δεν μετράς. Εδώ υπάρχει ιστορία, υπάρχει πάθος, υπάρχει μια πόλη και μια τεράστια βάση φιλάθλων που θέλει να δει τον ΠΑΟΚ ξανά εκεί όπου πιστεύει ότι ανήκει.

Από την πρώτη μέρα δουλεύουμε για να χτίσουμε την ταυτότητά μας, να θέσουμε τα στάνταρ στα οποία θέλουμε να λειτουργούμε, να δημιουργήσουμε τη σωστή κουλτούρα και να φτιάξουμε μια ομάδα ικανή να ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες που υπάρχουν, σε ένα πολύ απαιτητικό και ανταγωνιστικό ελληνικό πρωτάθλημα.

Ξέρουμε ότι ο δρόμος δεν θα είναι εύκολος. Αλλά γι’ αυτό ακριβώς είμαστε εδώ: για να δουλεύουμε, να βελτιωνόμαστε κάθε μέρα και να χτίσουμε κάτι για το οποίο οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ θα μπορούν να είναι περήφανοι».