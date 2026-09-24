· Ισπανία

Ισπανός διεθνής δώρισε το μπόνους του Μουντιάλ στους εργαζομένους της ομοσπονδίας

Μία ιδιαίτερη κίνηση από ποδοσφαιριστή της εθνικής Ισπανίας, ο οποίος αποφάσισε να διαθέσει το μπόνους που έλαβε για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στους εργαζομένους της ομοσπονδίας.

Ισπανός διεθνής δώρισε το μπόνους του Μουντιάλ στους εργαζομένους της ομοσπονδίας
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Μία αξιοσημείωτη πράξη αλληλεγγύης φέρεται να έκανε ποδοσφαιριστής της εθνικής Ισπανίας, καθώς αποφάσισε να δωρίσει το μπόνους που έλαβε για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στους εργαζομένους της RFEF.

Ο διεθνής άσος, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει γίνει γνωστή, έλαβε όπως και οι υπόλοιποι πρωταθλητές κόσμου μπόνους που ανέρχεται περίπου στο ένα εκατομμύριο ευρώ. Ωστόσο, αντί να κρατήσει το ποσό, ζήτησε να διανεμηθεί στους υπαλλήλους της ισπανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, πρόκειται για ανθρώπους που εργάστηκαν για περίπου δύο μήνες προκειμένου να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία της αποστολής της «Φούρια Ρόχα» και να καλυφθούν όλες οι ανάγκες της ομάδας.

Η συγκεκριμένη κίνηση έχει προκαλέσει θετικά σχόλια στην Ισπανία, με αρκετούς να προσπαθούν να μαντέψουν την ταυτότητα του ποδοσφαιριστή που προχώρησε στη δωρεά. Παράλληλα, ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως ο ίδιος επέλεξε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

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