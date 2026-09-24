LIVEBLOG: Το pregame του Παναθηναϊκός AKTOR - Παρί μέσα από το «Telekom Center»

Σε νέα εποχή μπαίνει ο Παναθηναϊκός AKTOR, με το «τριφύλλι» να εκκινεί τις υποχρεώσεις του στη φετινή EuroLeague κόντρα στην Παρί, θέλοντας μπροστά στον κόσμο του να κάνει ένα θετικό ξεκίνημα.

Το Οnsports βρίσκεται στο «Telekom Center» και θα σας μεταφέρει όλο το κλίμα λίγο πριν το τζάμπολ της μεγάλης «μάχης»

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