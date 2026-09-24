· Παναθηναϊκός

LIVEBLOG: Το pregame του Παναθηναϊκός AKTOR - Παρί μέσα από το «Telekom Center»

Δείτε ζωντανά μέσα από το Onsports το pregame του αγώνα Παναθηναϊκός AKTOR - Παρί στο «Telekom Center», στην πρεμιέρα του «τριφυλλιού» στη EuroLeague.

Ηλίας Λαλιώτης

LIVEBLOG: Το pregame του Παναθηναϊκός AKTOR - Παρί μέσα από το «Telekom Center»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε νέα εποχή μπαίνει ο Παναθηναϊκός AKTOR, με το «τριφύλλι» να εκκινεί τις υποχρεώσεις του στη φετινή EuroLeague κόντρα στην Παρί, θέλοντας μπροστά στον κόσμο του να κάνει ένα θετικό ξεκίνημα.

Το Οnsports βρίσκεται στο «Telekom Center» και θα σας μεταφέρει όλο το κλίμα λίγο πριν το τζάμπολ της μεγάλης «μάχης»

Δείτε το LIVEBLOG:

COMMENTS
LATEST NEWS
21:14 EUROLEAGUE

LIVE Μπασκόνια - Ολυμπιακός: Η εκτός έδρας δοκιμασία των Πειραιωτών στη Βιτόρια

21:10 EUROLEAGUE

LIVEBLOG: Το pregame του Μπασκόνια - Ολυμπιακός στην πρεμιέρα των «ερυθρόλευκων» στην EuroLeague

21:02 EUROLEAGUE

Χάποελ - Μπάγερν 84-86: Με «καυτό» Ομπστ και Βόιτμαν να «μιλάει» στα κρίσιμα νίκησαν οι Γερμανοί

20:59 EUROLEAGUE

Η Ντουμπάι πήρε το "θρίλερ" κόντρα στη Ρεάλ και μπήκε με το... δεξί στη EuroLeague

20:59 EUROLEAGUE

LIVE Παναθηναϊκός AKTOR - Παρί στην πρεμιέρα του «τριφυλλιού» στη EuroLeague

20:53 EUROLEAGUE

Ζέλικο Ομπράντοβιτς: 5.227 μέρες μετά ο “Βασιλιάς” και πάλι στο σπίτι του (video)

20:38 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σερβία: Με Ζίβκοβιτς και Γιόβιτς η ενδεκάδα για το ματς ενάντια στην Ελλάδα

20:32 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Με Καρέτσα και Κωστούλα κόντρα στη Σερβία

20:26 MUNDIAL

Ισπανός διεθνής δώρισε το μπόνους του Μουντιάλ στους εργαζομένους της ομοσπονδίας

20:16 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός - Παρί: Η 12άδα του Ομπράντοβιτς για την πρεμιέρα της EuroLeague

20:15 EUROLEAGUE

LIVEBLOG: Το pregame του Παναθηναϊκός AKTOR - Παρί μέσα από το «Telekom Center»

20:14 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: Η δωδεκάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα κόντρα στη Μπασκόνια - Μέσα ο Μιλουτίνοφ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας