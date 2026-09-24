Η Ντουμπάι πήρε το "θρίλερ" κόντρα στη Ρεάλ και μπήκε με το... δεξί στη EuroLeague
Με φοβερή ανατροπή στο τέλος και μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ντουέιν Μπέικον (24π.), η Ντουμπάι λύγισε στις... λεπτομέρειες με 78-77 τη Ρεάλ Μαδρίτης στην «Coca Cola Arena» και μπήκε με το «δεξί» στη νέα EuroLeague.
Σε ένα συγκλονιστικό ντέρμπι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες, η Ντουμπάι υπέταξε τη Ρεάλ Μαδρίτης με 78-77 στην πρεμιέρα της EuroLeague, έχοντας σε εκπληκτική βραδιά τον Ντουέιν Μπέικον.
Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση, με τον Μπέικον (24π.) να δίνει γρήγορο προβάδισμα στους γηπεδούχους. Η Ρεάλ εκμεταλλεύτηκε την είσοδο του Ταβάρες και με τους Μαλεντόν και Καμπαρό να δίνουν λύσεις, επέβαλε τον ρυθμό της στη δεύτερη περίοδο, φτάνοντας μέχρι και το +11 (33-44).
Στο δεύτερο ημίχρονο, οι γηπεδούχοι αντέδρασαν άμεσα με τις ατομικές ενέργειες των Οκόμπο και Μπέικον, προσπερνώντας στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου (63-62). Το παιχνίδι μετατράπηκε σε... θρίλερ στην τελευταία περίοδο. Οι Καμπάτσο και Φελίζ πήραν στις πλάτες τους τη «Βασίλισσα», διαμορφώνοντας το 71-77 στα δύο λεπτά πριν τη λήξη.
Εκεί όμως η ομάδα από τα Εμιράτα έβγαλε τεράστια ψυχικά αποθέματα. Με καθοριστική άμυνα και το μεγάλο τρίποντο του ΜακΚίνλεϊ Ράιτ στα 50'' πριν το φινάλε, η ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων προσπέρασε με 78-77, σφραγίζοντας μια σπουδαία νίκη απέναντι στους Μαδριλένους.
Τα δεκάλεπτα: 20-16, 38-44, 63-62, 78-77