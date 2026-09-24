Σάντερλαντ: Ανανέωσε μέχρι το 2031 ο Ένζο Λε Φε

Ο Ένζο Λε Φε αποτελεί βασικό στέλεχος της Σάντερλαντ και η αγγλική ομάδα φρόντισε να τον «δέσει» για τα επόμενα πέντε χρόνια, μόλις 14 μήνες μετά την απόκτησή του από τη Ρόμα έναντι 23,8 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Γάλλος μέσος μετακόμισε στην Αγγλία το καλοκαίρι του 2025 και έκτοτε έχει καταγράψει 64 συμμετοχές, 9 γκολ και 10 ασίστ με τη φανέλα της Σάντερλαντ.

Μάλιστα, ο 26χρονος άσος έγραψε ιστορία με το γκολ του απέναντι στην Άλκμααρ, καθώς ευστόχησε από την άσπρη βούλα και πέτυχε το πρώτο ευρωπαϊκό γκολ της Σάντερλαντ μετά από 53 χρόνια.