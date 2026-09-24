Στον Ολυμπιακό η Μαρία Κριβοσίσκα

Την απόκτηση της Μαρίας Κριβοσίσκα έκανε γνωστή ο Ολυμπιακός, με τη Βουλγάρα κεντρική να ενισχύει σημαντικά τις προσπάθειες της γυναικείας ομάδας βόλεϊ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η 25χρονη επιστρέφει στην Ελλάδα, έχοντας αγωνιστεί με τη φανέλα του ΠΑΟΚ τη σεζόν 2024-25, ενώ την περσινή σεζόν έπαιξε στην Ουγγαρία για λογαριασμό της Μπέκεσκαμπαϊ.

Η ανακοίνωση

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Μαρία Κριβοσίσκα. Η διεθνής Βουλγάρα κεντρική (6/9/2001, 1,90μ.) υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας βόλεϊ Γυναικών του συλλόγου.

Την περσινή σεζόν, η Μαρία Κριβοσίσκα αγωνίστηκε στην ουγγρική Μπέκεσκαμπαϊ, με την οποία αναδείχθηκε καλύτερη κεντρική του πρωταθλήματος και κατέκτησε ένα Κύπελλο Ουγγαρίας. Τη σεζόν 2024-25, έπαιξε στην Ελλάδα, με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, ενώ τη διετία 2022-24, αγωνίστηκε στην Μαρίτσα, με την οποία κατέκτησε δύο πρωταθλήματα Βουλγαρίας, δύο Κύπελλα και συμμετείχε στο CEV Champions League. Στην καριέρα της έχει αγωνιστεί επίσης σε Σαρλερουά (Βέλγιο), Μπερόε και Καζανλάκ (Βουλγαρία).

Η 25χρονη κεντρική αποτελεί βασικό μέλος της Εθνικής Βουλγαρίας, στην οποία αγωνίζεται από το 2019, με συμμετοχές στις κορυφαίες διοργανώσεις του αθλήματος.

Η δήλωση της Μαρία Κριβοσίσκα: «Νιώθω πολύ όμορφα! Είμαι χαρούμενη που γίνομαι μέλος του Ολυμπιακού. Οι στόχοι μου είναι ίδιοι με αυτούς της ομάδας. Να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Ο Ολυμπιακός είναι ένας σύλλογος με μεγάλη ιστορία και παράδοση. Μια ομάδα με μεγάλη ποιότητα, ένας δύσκολος αντίπαλος για όλους. Ο Ολυμπιακός έχει εκπληκτικούς φιλάθλους, που με την απίστευτη υποστήριξη τους, δημιουργούν μια μοναδική ατμόσφαιρα».

Προηγούμενες ομάδες:

2025-26 Μπέκεσκαμπαϊ (Ουγγαρία)

2024-25 ΠΑΟΚ

2022-24 Μαρίτσα (Βουλγαρία)

2021-22 Καζανλάκ (Βουλγαρία)

2020-21 Σαρλερουά (Βέλγιο)

2019-20 Καζανλάκ (Βουλγαρία)

2018-19 Μπερόε (Βουλγαρία)