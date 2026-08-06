ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 95 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε τον Ιούλιο

 

Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα της Allwyn. 

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 95 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε τον Ιούλιο
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Τον Ιούλιο του 2026 οι παίκτες κέρδισαν περισσότερα από 95 εκατομμύρια ευρώ. Την τελευταία εβδομάδα, από τις 25 έως τις 31 Ιουλίου του 2026, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 15 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα της Allwyn στο Περιστέρι, επέλεξε το στοίχημα «Τελικό Αποτέλεσμα» σε 14 αγώνες από το Champions League, το Conference League και τη Superettan της Σουηδίας, έπαιξε το σύστημα 9 κέρδισε 33.352,09 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, το Σάββατο 1 Αυγούστου, στον Νικητή της 3ης ιπποδρομίας από το Goodwood, ένας νικητής κέρδισε 4.400,05 ευρώ.

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