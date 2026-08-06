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Με Γιόκιτς η Σερβία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Ο Νίκολα Γιόκιτς βρίσκεται ξανά στις επιλογές της Σερβίας για το «παράθυρο» του Αυγούστου στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στην 18άδα συμπεριλήφθηκε και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Με Γιόκιτς η Σερβία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου
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Ο Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς ανακοίνωσε τη λίστα με τους 18 παίκτες που βρίσκονται στην προεπιλογή της εθνικής Σερβίας ενόψει των αγώνων του Αυγούστου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο σούπερ σταρ των Ντένβερ Νάγκετς, Νίκολα Γιόκιτς, θα είναι για ακόμη μία φορά διαθέσιμος για την εθνική του ομάδα, η οποία χρειάζεται νίκες απέναντι σε Ισλανδία και Ιταλία, έχοντας μέχρι στιγμής ρεκόρ 3-2.

Στην προεπιλογή βρίσκεται και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ του Ολυμπιακού, ο οποίος είχε απουσιάσει από το προηγούμενο «παράθυρο». Αντίθετα, εκτός λίστας έμειναν οι Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, Φίλιπ Πετρούσεφ και Νίκολα Τόπιτς.

Η λίστα της Σερβίας:

Νεμάνια Ντάνγκουμπιτς, Αλέξα Αβράμοβιτς, Ντέγιαν Νταβίντοβατς, Όγκνιεν Ντόμπριτς, Γιόβαν Νόβακ, Μάρκο Γκούντουριτς, Νίκολα Μιλουτίνοβ, Λούκα Μίτροβιτς, Ντούσαν Ρίστιτς, Νίκολα Τανασκόβιτς, Στέφαν Μόμιροβ, Αριάν Λάκιτς, Νίκολα Τζούρισιτς, Νίκολα Γιόβιτς, Νίκολα Γιόκιτς, Μιχαΐλο Πέτροβιτς, Νίκολα Κουστούριτσα και Νίκολα Τζέπινα.

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