ΑΕΚ - ΟΦΗ: Έλληνες διαιτητές ανακοίνωσε η ΚΕΔ για τον τελικό του Super Cup

Ελληνική θα είναι η διαιτητική ομάδα στον τελικό του Super Cup ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΟΦΗ, στις 12 Αυγούστου.

Συγκεκριμένα, επιλέχθηκε ο Παπαπέτρου, με βοηθούς τους Πάτρα και Κατσικογιάννη, ενώ στο VAR θα είναι ο Ζαμπαλάς.

Η ανακοίνωση της ΚΕΔ

«Aπό την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας ανακοινώνονται τα ονόματα των Αξιωματούχων Διαιτησίας του Superbet Super Cup ΑΕΚ-ΟΦΗ, που θα διεξαχθεί στις 12/08/2026 στις 20:00 στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Διαιτητής ορίστηκε ο κ. Παπαπέτρου με α΄ βοηθό τον κ. Πετρόπουλο, β΄ βοηθό τον κ. Πάτρα, 4ο διαιτητή τον κ. Κατσικογιάννη, VAR τον κ. Ζαμπαλά και AVAR τον κ. Γιουματζίδη.

Παρατηρητής Διαιτησίας θα είναι ο κ. Λανουά».