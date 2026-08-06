ΑΕΚ - ΟΦΗ: Έλληνες διαιτητές ανακοίνωσε η ΚΕΔ για τον τελικό του Super Cup

Γνωστή έγινε η διαιτητική ομάδα που θα «σφυρίξει» στον τελικό του Super Cup ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΟΦΗ - Παρατηρητής διαιτησίας ο Λανουά.

ΑΕΚ - ΟΦΗ: Έλληνες διαιτητές ανακοίνωσε η ΚΕΔ για τον τελικό του Super Cup
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Ελληνική θα είναι η διαιτητική ομάδα στον τελικό του Super Cup ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΟΦΗ, στις 12 Αυγούστου.

Συγκεκριμένα, επιλέχθηκε ο Παπαπέτρου, με βοηθούς τους Πάτρα και Κατσικογιάννη, ενώ στο VAR θα είναι ο Ζαμπαλάς.

Η ανακοίνωση της ΚΕΔ

«Aπό την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας ανακοινώνονται τα ονόματα των Αξιωματούχων Διαιτησίας του Superbet Super Cup ΑΕΚ-ΟΦΗ, που θα διεξαχθεί στις 12/08/2026 στις 20:00 στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Διαιτητής ορίστηκε ο κ. Παπαπέτρου με α΄ βοηθό τον κ. Πετρόπουλο, β΄ βοηθό τον κ. Πάτρα, 4ο διαιτητή τον κ. Κατσικογιάννη, VAR τον κ. Ζαμπαλά και AVAR τον κ. Γιουματζίδη.

Παρατηρητής Διαιτησίας θα είναι ο κ. Λανουά».

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