ΑΕΚ - ΟΦΗ: Έλληνες διαιτητές ανακοίνωσε η ΚΕΔ για τον τελικό του Super Cup
Γνωστή έγινε η διαιτητική ομάδα που θα «σφυρίξει» στον τελικό του Super Cup ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΟΦΗ - Παρατηρητής διαιτησίας ο Λανουά.
Ελληνική θα είναι η διαιτητική ομάδα στον τελικό του Super Cup ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΟΦΗ, στις 12 Αυγούστου.
Συγκεκριμένα, επιλέχθηκε ο Παπαπέτρου, με βοηθούς τους Πάτρα και Κατσικογιάννη, ενώ στο VAR θα είναι ο Ζαμπαλάς.
Η ανακοίνωση της ΚΕΔ
«Aπό την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας ανακοινώνονται τα ονόματα των Αξιωματούχων Διαιτησίας του Superbet Super Cup ΑΕΚ-ΟΦΗ, που θα διεξαχθεί στις 12/08/2026 στις 20:00 στο Παγκρήτιο Στάδιο.
Διαιτητής ορίστηκε ο κ. Παπαπέτρου με α΄ βοηθό τον κ. Πετρόπουλο, β΄ βοηθό τον κ. Πάτρα, 4ο διαιτητή τον κ. Κατσικογιάννη, VAR τον κ. Ζαμπαλά και AVAR τον κ. Γιουματζίδη.
Παρατηρητής Διαιτησίας θα είναι ο κ. Λανουά».