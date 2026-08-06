ΠΑΟΚ: Ανακοινώθηκε η μεγάλη επιστροφή Γιαννούλη με επικό βίντεο - «Δημήτρη, ζακέτα να πάρεις»

Με ένα συγκινητικό video, ο ΠΑΟΚ καλωσόρισε και επίσημα τον Δημήτρη Γιαννούλη στο... σπίτι του, «εκεί που είναι η καρδιά του».

Μάλιστα, οι «ασπρόμαυροι» πρόλαβαν να ολοκληρώσουν τη μετακίνησή του εγκαίρως ώστε να τον δηλώσουν κανονικά και στη λίστα για τα παιχνίδια με την Άντερλεχτ και να μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο δεύτερο ματς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη. Ο Έλληνας διεθνής ακραίος αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο μέχρι τις 30.06.2029.

Σαν έτοιμος από καιρό, λοιπόν, ο Δημήτρης Γιαννούλης επιστρέφει στον ΠΑΟΚ και στην Τούμπα, εκεί που η καρδιά του χτυπά πιο δυνατά.

Ο Δημήτρης Γιαννούλης γεννήθηκε στην Κατερίνη στις 17 Οκτωβρίου 1995 και έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες του Βατανιακού. Οι scouter του Δικεφάλου τον ανακάλυψαν και ο ΠΑΟΚ τον απέκτησε σε ηλικία 18 ετών. Το καλοκαίρι του 2014 αποφασίστηκε να δοθεί δανεικός στον Πιερικό για να πάρει παιχνίδια.

Στο…σχολείο της Football League συμπλήρωσε 28 συμμετοχές, αγωνιζόμενος κυρίως ως αριστερό εξτρέμ και άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις. Επόμενος σταθμός στο… αγροτικό του ήταν η Βέροια.

Εκεί, «έθαψε» τον εξτρέμ κι αναγεννήθηκε ως μπακ. Χωρίς καλά, καλά να γνωρίζει τη θέση, έκανε 26 συμμετοχές με απόδοση που του χάρισε τον τίτλο του κορυφαίου Rookie της σεζόν για τη Super League και μαζί το δικαίωμα να διεκδικήσει την ευκαιρία του στον ΠΑΟΚ.

Στην Τούμπα δεν πήρε τα παιχνίδια που προσδοκούσε κι έτσι τον Ιανουάριο του 2017 έφυγε πάλι δανεικός στην Κύπρο και την Ανόρθωση, όπου έπαιξε σε οκτώ αγώνες.

Το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς μετακόμισε στην Αθήνα και τον Ατρόμητο. Στον ενάμιση χρόνο στο Περιστέρι καθιερώθηκε ως ένα από τα καλύτερα μπακ στην Ελλάδα, κλήθηκε κι έκανε ντεμπούτο στην Εθνική, ενώ έφερε προτάσεις από Ρεν, Σαμπντόρια. Συνολικά με την αθηναϊκή ομάδα έπαιξε σε 54 αγώνες και μέτρησε 14 ασίστ.

Το καλοκαίρι του 2019 επέστρεψε στην Τούμπα, αυτή τη φορά για να καθιερωθεί. Οι εμπειρίες που είχε συλλέξει σε Πιερικό, Βέροια, Ανόρθωση και Ατρόμητο τον είχαν μεταμορφώσει σε έναν ολοκληρωμένο αριστερό μπακ και πλέον ήταν έτοιμος να διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στον ΠΑΟΚ.

Δεν άργησε να δικαιώσει όσους πίστεψαν στις δυνατότητές του. Με την ταχύτητα, την εκρηκτικότητά του, τις αδιάκοπες προωθήσεις και την ικανότητά του να δημιουργεί από την αριστερή πλευρά, εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο επιδραστικούς ποδοσφαιριστές της ομάδας. Τη σεζόν 2019-20 πραγματοποίησε 47 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σημείωσε τρία γκολ και μοίρασε δέκα ασίστ, καταγράφοντας μία από τις πιο παραγωγικές χρονιές αριστερού ακραίου αμυντικού στην ιστορία του συλλόγου.

Η εξαιρετική του παρουσία συνεχίστηκε και την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Μέχρι τον Ιανουάριο του 2021 είχε αγωνιστεί σε 24 παιχνίδια, πετυχαίνοντας δύο γκολ και μοιράζοντας πέντε ασίστ, αποτελώντας έναν από τους βασικούς πυλώνες της ομάδας του Πάμπλο Γκαρσία. Λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στην Αγγλία επέστρεψε στην Ελλάδα για να αγωνιστεί στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον Ολυμπιακό, συμβάλλοντας στην κατάκτηση του τροπαίου και κλείνοντας ιδανικά το δεύτερο κεφάλαιο της παρουσίας του στον ΠΑΟΚ.

Συνολικά με τη φανέλα του Δικεφάλου κατέγραψε 79 συμμετοχές, πέντε γκολ και 15 ασίστ, κατακτώντας ένα Κύπελλο Ελλάδας και αφήνοντας το αποτύπωμά του ως ένας από τους πιο σύγχρονους και επιδραστικούς αριστερούς μπακ που φόρεσαν ποτέ τα ασπρόμαυρα.

Τον Ιανουάριο του 2021 η Νόριτς Σίτι κινήθηκε αποφασιστικά για την απόκτησή του, αποκτώντας τον αρχικά με τη μορφή δανεισμού μέχρι το τέλος της σεζόν. Η συμφωνία προέβλεπε υποχρεωτική αγορά υπό προϋποθέσεις, οι οποίες ενεργοποιήθηκαν μετά την άνοδο της ομάδας στην Premier League. Ο Γιαννούλης έγινε έτσι ένας ακόμη ποδοσφαιριστής που έκανε το άλμα από τον ΠΑΟΚ σε ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα του κόσμου.Στα τριάμισι χρόνια που αγωνίστηκε στην Αγγλία φόρεσε τη φανέλα της Νόριτς σε 103 επίσημους αγώνες, σημειώνοντας δύο γκολ και μοιράζοντας έξι ασίστ. Αγωνίστηκε τόσο στην Premier League όσο και στην Championship, συμμετέχοντας σε δύο προσπάθειες ανόδου της ομάδας, ενώ ξεχώρισε για τη συνέπειά του, την αγωνιστική του πειθαρχία και τη σταθερότητα στις εμφανίσεις του απέναντι σε μερικούς από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Το καλοκαίρι του 2024, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τη Νόριτς, μετακόμισε στη Γερμανία για λογαριασμό της Άουγκσμπουργκ, ανοίγοντας ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο στην καριέρα του. Προσαρμόστηκε γρήγορα στις απαιτήσεις της Bundesliga και καθιερώθηκε ως βασικό στέλεχος της νέας του ομάδας, επιβεβαιώνοντας ότι μπορεί να ανταποκριθεί με την ίδια συνέπεια και αποτελεσματικότητα σε κάθε επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Παράλληλα με τη συλλογική του πορεία, ο Γιαννούλης αποτελεί σταθερό μέλος της Εθνικής Ελλάδας από το 2018. Έχοντας περάσει από όλες τις μικρές εθνικές ομάδες, καθιερώθηκε στην ανδρική ομάδα ως η πρώτη επιλογή για το αριστερό άκρο της άμυνας, εκπροσωπώντας τη χώρα σε προκριματικές φάσεις Ευρωπαϊκών και Παγκοσμίων Πρωταθλημάτων και ξεπερνώντας τις 30 διεθνείς συμμετοχές».