Μυστήριο με Βινίσιους και Ρεάλ Μαδρίτης - Η κίνηση που αμφισβητεί το μέλλον του

Φουντώνουν οι φήμες σχετικά με το μέλλον του Βινίσιους στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός αφαίρεσε τόσο τις αναρτήσεις που σχετίζονταν με την ισπανική ομάδα, όσο και εκείνες από τις υποχρεώσεις του με την εθνική Βραζιλίας.

Η χρονική συγκυρία δεν θεωρείται τυχαία, καθώς οι επόμενες ημέρες αναμένεται να είναι καθοριστικές για τις εξελίξεις γύρω από την παραμονή ή όχι του παίκτη στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

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❌️🇧🇷 El brasileño sorprendió eliminando todas las fotos de su perfil en medio del culebrón por su renovación pic.twitter.com/t16YF8uxBo — Diario AS (@diarioas) August 5, 2026

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο λόγος πίσω από την απόφασή του, με αποτέλεσμα τα σενάρια σχετικά με το μέλλον του να έχουν πάρει... φωτιά.

Παράλληλα, ο Βινίσιους συνεχίζει κανονικά την προετοιμασία του με τη Ρεάλ Μαδρίτης, συμμετέχοντας στις προπονήσεις της ομάδας, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν σημαντικές αποφάσεις σχετικά με την καριέρα του.

Το συμβόλαιο του Βραζιλιάνου άσου ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027 και η Ρεάλ καλείται να αποφασίσει αν θα τον ανανεώσει ή θα τον παραχωρήσει.

Την ίδια στιγμή, αρκετοί ευρωπαϊκοί σύλλογοι φέρονται να παρακολουθούν στενά την υπόθεση.