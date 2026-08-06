Μυστήριο με Βινίσιους και Ρεάλ Μαδρίτης - Η κίνηση που αμφισβητεί το μέλλον του

Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει στους φίλους της Ρεάλ Μαδρίτης η κίνηση του Βινίσιους Τζούνιορ να διαγράψει όλες τις φωτογραφίες από τον λογαριασμό του στο Instagram.

Μυστήριο με Βινίσιους και Ρεάλ Μαδρίτης - Η κίνηση που αμφισβητεί το μέλλον του
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Φουντώνουν οι φήμες σχετικά με το μέλλον του Βινίσιους στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός αφαίρεσε τόσο τις αναρτήσεις που σχετίζονταν με την ισπανική ομάδα, όσο και εκείνες από τις υποχρεώσεις του με την εθνική Βραζιλίας.

Η χρονική συγκυρία δεν θεωρείται τυχαία, καθώς οι επόμενες ημέρες αναμένεται να είναι καθοριστικές για τις εξελίξεις γύρω από την παραμονή ή όχι του παίκτη στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο λόγος πίσω από την απόφασή του, με αποτέλεσμα τα σενάρια σχετικά με το μέλλον του να έχουν πάρει... φωτιά.

Παράλληλα, ο Βινίσιους συνεχίζει κανονικά την προετοιμασία του με τη Ρεάλ Μαδρίτης, συμμετέχοντας στις προπονήσεις της ομάδας, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν σημαντικές αποφάσεις σχετικά με την καριέρα του.

Το συμβόλαιο του Βραζιλιάνου άσου ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027 και η Ρεάλ καλείται να αποφασίσει αν θα τον ανανεώσει ή θα τον παραχωρήσει.

Την ίδια στιγμή, αρκετοί ευρωπαϊκοί σύλλογοι φέρονται να παρακολουθούν στενά την υπόθεση.

COMMENTS
LATEST NEWS
13:07 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Βαριές καμπάνες για 4 συλληφθέντες σε στέκι παράνομου τζόγου στη Θεσσαλονίκη

12:41 SUPER LEAGUE

Βιτάλις σε Ηλιόπουλο: «Υπόσχομαι να πεθάνω για την ΑΕΚ»

12:33 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Ανακοινώθηκε η μεγάλη επιστροφή Γιαννούλη με επικό βίντεο - «Δημήτρη, ζακέτα να πάρεις»

12:15 SUPER LEAGUE

Παίκτης της ΑΕΚ ο Βιτάλις - Ανακοινώθηκε μέχρι το 2030

12:11 MVP

Για κάποιο λόγο οι πιο καλοντυμένοι άντρες σταμάτησαν να φορούν skinny γυαλιά

11:54 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Παρελθόν και τυπικά ο Στρεφέτσα - Ανακοινώθηκε από την Παλέρμο

11:46 EUROLEAGUE

Τόκο Σενγκέλια: Επίσημα στη Ντουμπάι - Πλήρωσε τη ρήτρα και αποχώρησε από την Μπαρτσελόνα

11:30 BET ON

ΠΑΟΚ-Άντερλεχτ με σούπερ προσφορά* και ενισχυμένες αποδόσεις από το Pamestoixima.gr

11:02 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μυστήριο με Βινίσιους και Ρεάλ Μαδρίτης - Η κίνηση που αμφισβητεί το μέλλον του

10:56 MVP

Το νέο Panerai Luminor Marina είναι μια δήλωση χαρακτήρα

10:53 ΣΠΟΡ

Μαρία Σάκκαρη: Πότε και με ποιά αντίπαλο θα παίξει στον τρίτο γύρο του Τορόντο

10:37 ONSPORTS

AEK: «Δίνει μάχη με τη Θέλτα για τον Κέρβιν Αριάγκα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας