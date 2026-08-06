ΠΑΟΚ - Άντερλεχτ: Με Λουσέ και Γιαννούλη η ανανεωμένη λίστα του Δικέφαλου

Λίγες ώρες μετά την άφιξη και την ανακοίνωσή του, ο Τομ Λουσέ δηλώθηκε από τους ανθρώπους του Δικεφάλου για τα δύο παιχνίδια με την Άντερλεχτ.

Ο 23χρονος Γάλλος χαφ προστίθεται πλέον στα πλάνα του Αλέσιο Λίσι, μαζί με τους Χρήστο Ζαφείρη, Μπατίστ Σανταμαρία και Μαντί Καμαρά.

Το ίδιο συνέβη και με τον Δημήτρη Γιαννούλη, που έφτασε την Τετάρη (5/8) στη Θεσσαλονίκη και δηλώθηκε άμεσα στη λίστα, παίρνοντας το νούμερο 13, στην επιστροφή του στον ΠΑΟΚ.

Αντίθετα, εκτός λίστας βρέθηκε ο Μαχαμαντού Μπάλντε, που πήγε δανεικός στον Λεβαδειακό, όπως και ο Κωνσταντίνος Μπαλωμένος.

Αναλυτικά η ανανεωμένη λίστα Α του ΠΑΟΚ:

Τερματοφύλακες: Παβλένκα, Τσιφτσής, Μοναστηρλής

Αμυντικοί: Μπάμπα, Γκόμεζ, Τέιλορ, Κένι, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Ελουστόντο, Γιαννούλης

Μέσοι: Καμαρά, Σανταμαρία, Λουσέ, Τσοπούρογλου, Ζαφείρης, Θυμιάνης

Επιθετικοί: Άλι, Τάισον, Σορετίρε, Κωνσταντέλιας, Πέλκας, Ζίβκοβιτς, Γερεμέγεφ

* Στη λίστα Β του ΠΑΟΚ βρίσκονται οι Μπαταούλας, Κοσίδης, Χατσίδης, Μπέρδος, Μύθου αλλά και αρκετοί ακόμα παίκτες του PAOK Academy.