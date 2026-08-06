«Συγγνώμη» της FIFA προς τις 211 ομοσπονδίες-μέλη, αλλά και στήριξη του συμβουλίου σε Ινφαντίνο

Την ίδια ώρα, πάντως, η ηγεσία της παγκόσμιας ομοσπονδίας εξέφρασε εκ νέου τη στήριξή της προς τον πρόεδρο, Τζάνι Ινφαντίνο, μετά από έκτακτη σύσκεψη στο Ραμπάτ του Μαρόκου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Ινφαντίνο, ο γενικός γραμματέας της FIFA, Ματίας Γκράφστρεμ, καθώς και μέλη της διοίκησης της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Μετά το πέρας της, η FIFA τόνισε ότι η ηγεσία της εξακολουθεί να στηρίζει πλήρως τον πρόεδρό της, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε την πρόταση για τη δημιουργία της FIFA Forward Enterprise θα έπρεπε να ήταν διαφορετικός.

Σε ανακοίνωσή της ανέφερε ακόμη ότι εστάλη ξεχωριστή επιστολή στα μέλη του Συμβουλίου της FIFA και στις 211 εθνικές ομοσπονδίες, με την οποία ζητείται συγνώμη για τα λάθη που έγιναν και προαναγγέλλεται εσωτερική επανεξέταση της διαδικασίας. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι, μετά την οριστική απόσυρση της πρότασης, η FIFA «δεν θα ανεχθεί πλέον επιθέσεις κατά της ακεραιότητας, της χρηστής διακυβέρνησης και των προβλεπόμενων διαδικασιών της» και ότι θα λάβει κάθε απαραίτητο μέτρο για την προστασία της φήμης της.

Η έκτακτη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της FIFA για την Αφρική, στην πόλη Σαλέ, κοντά στο Ραμπάτ, την ώρα που αυξάνονται οι επικρίσεις προς τον Ινφαντίνο ενόψει των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους.

Η συνάντηση ακολούθησε την απόσυρση, την προηγούμενη εβδομάδα, του σχεδίου για την πώληση ποσοστού 20% μιας νέας εταιρείας που θα διαχειριζόταν τα εμπορικά δικαιώματα των διοργανώσεων της FIFA. Η συμφωνία εκτιμάται ότι θα απέφερε περίπου 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια, τα οποία θα κατευθύνονταν στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου.

Το σχέδιο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, τόσο λόγω της περιορισμένης διαβούλευσης όσο και επειδή στη διαδικασία φέρεται να εμπλεκόταν εταιρεία με οικογενειακές σχέσεις με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η UEFA και άλλοι σημαντικοί φορείς του ποδοσφαίρου κατηγόρησαν τη FIFA για ελλιπή εταιρική διακυβέρνηση και έλλειψη διαφάνειας, ενώ η ίδια η συγγνώμη της FIFA θεωρείται έμμεση παραδοχή ότι έγιναν σοβαρά λάθη στη διαχείριση της υπόθεσης.

Η κρίση αυτή εξελίσσεται στη σημαντικότερη που έχει αντιμετωπίσει ο Ινφαντίνο από τότε που ανέλαβε την προεδρία της FIFA το 2016, καθώς προκάλεσε κύμα αντιδράσεων από την UEFA, αρκετές εθνικές ομοσπονδίες και κορυφαία στελέχη της ίδιας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.

Παρότι ο Ινφαντίνο απέσυρε την πρόταση την περασμένη Παρασκευή (31/7), οι αντιδράσεις δεν έχουν κοπάσει. Η UEFA δήλωσε ότι δεν εμπιστεύεται πλέον την ηγεσία του, κατηγορώντας τον ότι επιχείρησε να «πουλήσει την ψυχή του ποδοσφαίρου». Η εξέλιξη αυτή έχει δημιουργήσει αβεβαιότητα γύρω από την προσπάθειά του να επανεκλεγεί για τέταρτη θητεία στο Συνέδριο της FIFA, που θα διεξαχθεί τον Μάρτιο στο Μαρόκο. Μέχρι πριν από λίγους μήνες η επανεκλογή του θεωρούνταν σχεδόν δεδομένη.

Αρκετές ευρωπαϊκές ομοσπονδίες απέσυραν ήδη τη στήριξή τους προς τον Ελβετοϊταλό παράγοντα, ενώ ακόμη μεγαλύτερο προβληματισμό προκαλούν οι δημόσιες αποστάσεις που παίρνουν στελέχη της ίδιας της FIFA.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, δήλωσε ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στον Ινφαντίνο, υποστηρίζοντας πως η μη ενημέρωση ανώτερων στελεχών και μελών του διοικητικού συμβουλίου για μια τόσο σημαντική πρωτοβουλία «θα έπρεπε να είναι καταδικαστική για οποιονδήποτε ηγέτη».

Παράλληλα, σύμφωνα με δύο πηγές του Reuters, ο γενικός γραμματέας της FIFA, Ματίας Γκράφστρεμ, απέστειλε εσωτερικό μήνυμα προς το προσωπικό, στο οποίο έκανε λόγο για μια «λυπηρή και καταδικαστέα αλληλουχία γεγονότων» που οδήγησε στην οριστική εγκατάλειψη του σχεδίου.

«Τα πρόσωπα, οι δύσκολες στιγμές και τα δυσάρεστα περιστατικά έρχονται και παρέρχονται. Ο θεσμός, η αποστολή του και η ευθύνη του απέναντι στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο παραμένουν», ανέφερε χαρακτηριστικά, χωρίς να κατονομάσει τον Ινφαντίνο. Σε ανάλογο ύφος είχε τοποθετηθεί και ο διευθυντής επιχειρησιακών λειτουργιών της FIFA, Κέβιν Λαμούρ, ο οποίος είχε δηλώσει ότι οι εργαζόμενοι «παραπλανήθηκαν» από ένα σχέδιο που χαρακτήρισε πρωτοβουλία ενός και μόνο προσώπου.

Την παραίτησή του υπέβαλε επίσης ο ανώτερος σύμβουλος του Ινφαντίνο, Κάρλος Κορδέιρο, ενώ ο Αρσέν Βενγκέρ ξεκαθάρισε ότι δεν είχε καμία συμμετοχή στη σύνταξη της πρότασης και χαρακτήρισε «απολύτως αναγκαία» την απόσυρσή της. Ο Λουίς Φίγκο ζήτησε ανοιχτά την παραίτηση του Ινφαντίνο, ενώ η αντιπρόεδρος της UEFA, Λόρα ΜακΆλιστερ, δήλωσε στο Reuters ότι η υπόθεση έχει οδηγήσει την ηγεσία της FIFA στο σοβαρότερο σημείο κρίσης των τελευταίων ετών.

Ο Ινφαντίνο βρίσκεται στο Μαρόκο όλη την τελευταία εβδομάδα, με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας -η οποία θα συνδιοργανώσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030- να επαναλαμβάνει τη στήριξή της προς το πρόσωπό του. Η συνάντηση στο Ραμπάτ θεωρήθηκε προσπάθεια συσπείρωσης των συμμάχων του, ώστε να διατηρήσει το προβάδισμα ενόψει των εκλογών του Μαρτίου.

Βάσει του καταστατικού της FIFA, έκτακτο συνέδριο μπορεί να συγκληθεί εφόσον το ζητήσουν εγγράφως τουλάχιστον 43 από τις 211 ομοσπονδίες-μέλη. Μέχρι στιγμής, το Κατάρ, το Κουβέιτ, ο Λίβανος, η Σρι Λάνκα, η Ινδονησία και οι Φιλιππίνες έχουν δηλώσει δημόσια ότι εξακολουθούν να στηρίζουν τον Ινφαντίνο.

Παραδοσιακά, ο πρόεδρος της FIFA διαθέτει ισχυρά ερείσματα εκτός Ευρώπης, καθώς πολλές μικρότερες ομοσπονδίες βασίζονται οικονομικά στα αναπτυξιακά προγράμματα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Ωστόσο, οι European Leagues, που εκπροσωπούν περισσότερους από 1.300 συλλόγους, προειδοποίησαν ότι η FIFA δεν μπορεί να συνεχίσει να λαμβάνει μονομερείς αποφάσεις που επηρεάζουν συλλόγους, ποδοσφαιριστές και φιλάθλους. Παράλληλα, επέκριναν και το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα των μόλις τεσσάρων εβδομάδων που είχε δοθεί για την αξιολόγηση της πρότασης επέκτασης του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030 από 48 σε 64 ομάδες.

Αρκετοί κορυφαίοι παράγοντες του αφρικανικού ποδοσφαίρου έχουν ήδη εκφράσει δημόσια τη στήριξή τους στον Ινφαντίνο, αν και η Αφρικανική Συνομοσπονδία (CAF) δεν έχει ακόμη λάβει επίσημη θέση. Την επόμενη εβδομάδα θα συνεδριάσει και η εκτελεστική επιτροπή της Συνομοσπονδίας Ωκεανίας, προκειμένου να καθορίσει τη στάση της.

Παρά την έντονη πίεση που δέχεται, ο Ινφαντίνο εξακολουθεί να έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα: μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί κάποιος ισχυρός αντίπαλος που να διεκδικήσει την προεδρία στις εκλογές του Μαρτίου. Ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Ιορδανίας, πρίγκιπας Αλί μπιν Αλ Χουσεΐν, ο οποίος είχε διεκδικήσει την προεδρία της FIFA δύο φορές στο παρελθόν, κατηγόρησε την Τρίτη τη FIFA για «εκβιασμό», υποστηρίζοντας ότι του προσφέρθηκε βοήθεια για την επίλυση προβλημάτων με αντάλλαγμα τη δημόσια στήριξη του Ινφαντίνο.

«Δεν τον στηρίξαμε στο παρελθόν και σίγουρα δεν πρόκειται να το κάνουμε τώρα», ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εκπρόσωπος της FIFA διέψευσε επίσης δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ο Ινφαντίνο είχε δώσει υποσχέσεις σχετικά με τη διοργανώτρια του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030.

«Είναι ψευδές και παραπλανητικό να υποστηρίζεται ότι ο πρόεδρος της FIFA έχει υποσχεθεί οτιδήποτε σχετικά με τη φιλοξενία του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2030. Η σχετική απόφαση θα ληφθεί από τη FIFA όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή», ανέφερε η ανακοίνωση.