Το νέο hypercar της Hennessey μας θυμίζει γιατί ερωτευτήκαμε τα αυτοκίνητα

Ζούμε σε μια εποχή όπου τα hypercars μοιάζουν να συμμετέχουν σε έναν ατελείωτο διαγωνισμό αριθμών, δηλαδή το ποιος έχει τους περισσότερους ίππους, ποιος επιταχύνει γρηγορότερα, και κυρίως, ποιος θα σπάσει το επόμενο ρεκόρ στην ευθεία.

Κόντρα στο ρεύμα, η Hennessey αποφάσισε να ακολουθήσει έναν διαφορετικό δρόμο.

Μετά την εκρηκτική Venom F5, το αμερικανικό εργοστάσιο από το Τέξας παρουσίασε τη Blackbird, ένα hypercar που μοιάζει να έχει σχεδιαστεί όχι για να εντυπωσιάζει μόνο με τις επιδόσεις του, αλλά κυρίως με τον χαρακτήρα του. Και το όνομά του δεν επιλέχθηκε τυχαία.

Ένα αυτοκίνητο εμπνευσμένο από τον πιο θρυλικό κατάσκοπο των αιθέρων

Η Blackbird δανείζεται το όνομά της από το SR-71 Blackbird, το θρυλικό αναγνωριστικό αεροσκάφος του Ψυχρού Πολέμου που μπορούσε να πετά με περισσότερες από τρεις φορές την ταχύτητα του ήχου, αφήνοντας πίσω ακόμα και πυραύλους εδάφους-αέρος. Η επιρροή του ωστόσο δεν εστιάζεται στην ονομασία.

Οι γραμμές του αμαξώματος παραπέμπουν στη χαρακτηριστική αεροδυναμική του SR-71, ενώ ακόμη και η ενεργή πίσω αεροτομή ενεργοποιείται στα 71 mph (περίπου 115 km/h) και μεταβάλλει τη γωνία της έως 71 μοίρες, ως ένα μικρό αλλά ευφυές αφιέρωμα στο πιο διάσημο κατασκοπευτικό αεροσκάφος που κατασκευάστηκε ποτέ.

Η αεροπορική αισθητική συνεχίζεται και στο πίσω μέρος, όπου η τετραπλή απόληξη της εξάτμισης παραπέμπει στο Bell X-1, το πρώτο αεροσκάφος που έσπασε το φράγμα του ήχου το 1947. Εντάξει, είναι από τις λεπτομέρειες που δύσκολα παρατηρεί ο μέσος οδηγός, αλλά ποιος είπε ότι είναι ένα hypercar για… όλους;

Η μεγαλύτερη έκπληξη βρίσκεται κάτω από το καπό

Σε μια περίοδο όπου σχεδόν κάθε νέο hypercar υιοθετεί υβριδικά συστήματα ή ηλεκτρική υποβοήθηση, η Hennessey κάνει κάτι που μοιάζει σχεδόν... επαναστατικό.

Η Blackbird θα κινείται από έναν ολοκαίνουργιο ατμοσφαιρικό V8 6,2 λίτρων, σε συνεργασία με την Ilmor Engineering και θα αποδίδει περίπου 850 ίππους.

Ακριβώς όπως το διαβάζεις, δεν έχει turbo, ούτε και περίπλοκα υβριδικά συστήματα, παρά μόνο έναν μεγάλο V8 που ανεβάζει στροφές, γεμίζει την καμπίνα με μηχανικό ήχο και ανταποκρίνεται ακαριαία σε κάθε χιλιοστό πίεσης του δεξιού σου ποδιού.

Δεν είναι το πιο δυνατό. Ίσως όμως γίνει το πιο ποθητό

Με βάρος κάτω από 1.360 κιλά, η Blackbird επιταχύνει στα 100 χλμ./ώρα σε περίπου 2,5 δευτερόλεπτα και αγγίζει τελική ταχύτητα σχεδόν 355 χλμ./ώρα.

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Αριθμοί που εξακολουθούν να προκαλούν δέος, παρόλα αυτά δεν είναι αυτά που κάνουν τη Blackbird ξεχωριστή. Η Hennessey δεν στόχευε στην κατασκευή του πιο δυνατού hypercar του κόσμου, αλλά εκείνου που θα θυμάσαι περισσότερο αφού σβήσεις τον κινητήρα.

Ένα αυτοκίνητο που βασίζεται κυρίως στην αίσθηση ότι κάθε αλλαγή σχέσης, κάθε επιτάχυνση και κάθε στροφή περνούν πρώτα από τα χέρια και τις αισθήσεις του οδηγού. Για αυτό τον λόγο άλλωστε θα είναι συλλεκτική.

Η παραγωγή της Blackbird θα περιοριστεί σε μόλις 71 αυτοκίνητα, τα περισσότερα από τα οποία έχουν ήδη βρει ιδιοκτήτη, παρά την τιμή των περίπου 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Και ίσως αυτό να λέει περισσότερα από οποιοδήποτε τεχνικό χαρακτηριστικό.